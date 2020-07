GKS Bełchatów zremisował 1-1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała w meczu 29. kolejki I ligi. Broniący się przed spadkiem gospodarze w ostatniej minucie stracili gola, który zdecydował o remisie z wiceliderem. Ten wynik oznacza, że szanse na utrzymanie straciły Wigry Suwałki, które spadną z I ligi.

Walka o awans do Ekstraklasy i utrzymanie w I lidze trwa na całego. Spotkanie w Bełchatowie trzymało w napięciu do ostatnich minut i zakończyło się niespodzianką.

Przez 82 minuty na boisku - mimo dogodnych okazji dla jednych i drugich - utrzymywał się bezbramkowy remis. Do czasu. Wówczas to prowadzenie objęli gospodarze po bramce Krzysztofa Wołkowicza!



Bełchatowianie już zaczęli celebrować trzy arcyważne punkty w walce o utrzymanie, gdy... w trzeciej minucie doliczonego czasu gry Podbeskidzie wyrównało! Po zamieszaniu do bramki rywala trafił obrońca Kornel Osyra. Spotkanie skończyło się podziałem punktów i remisem 1-1.



Podbeskidzie jest wiceliderem i do prowadzącej Stali Mielec traci tylko jeden punkt, mając trzy "oczka" przewagi nad Wartą Poznań, pierwszej z drużyn na miejscach barażowych.

Z kolei GKS Bełchatów jest 14., ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Tabela jest tak płaska, że gdyby wygrał, to zrównałby się punktami z... ósmą drużyną, GKS-em Jastrzębie, a do miejsca barażowego traciłby tylko cztery punkty!



Ten wynik oznacza, że szanse na utrzymanie straciły Wigry Suwałki, które spadną z I ligi.





29. kolejka Polska - 1. liga

2020-07-02 18:10 | Stadion: Stadion GKS-u | Widzów: 625 | Arbiter: S. Rasmus GKS Bełchatów Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 1 DO PRZERWY 0-0 K. Wołkowicz 82' K. Osyra 90'

Zdjęcie GKS Bełchatów - Podbeskidzie Bielsko-Biała / Piotr Pawłowski / Newspix

WG