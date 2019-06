Podbeskidzie Bielsko-Biała rozpoczęło akcję "TSP na szlaku". Fani "Górali", przy okazji wyprawy w góry, w dziewięciu punktach, np. w schronisku na Szyndzielni, Koziej Górze, Hali Rysianka mogą otrzymać bilet na jesienny mecz pierwszoligowych piłkarzy.

"Jak na +Górali+ przystało, w wakacje zapraszamy naszych kibiców do zdobywania szczytów przepięknych gór. Świeże powietrze, zapierające dech w piersiach widoki to nie wszystko, co czeka was w Beskidach. Od dzisiaj w schroniskach można odebrać darmowy voucher na mecz Podbeskidzia" - poinformowano w piątek na oficjalnej stronie klubu.

Na razie do Podbeskidzia przybyło dwóch zawodników. Są nimi Karol Danielak (ma za sobą występy w ekstraklasie w Pogoni Szczecin i Arce Gdynia) oraz Rafał Figiel (ostatnio zawodnik Rakowa Częstochowa). Obaj są pomocnikami. Z klubu odszedł m.in. Valerijs Sabala.

Piłkarze z Bielska-Białej pierwszy sparing rozegrają w sobotę, a przeciwnikiem będzie drugoligowy GKS Katowice. Spotkanie odbędzie się w Dankowicach.

Bielszczanie sezon 2018/2019 zakończyli na szóstym miejscu z dorobkiem 48 punktów. W nadchodzących rozgrywkach najpierw zmierzą się na wyjeździe ze spadkowiczem z ekstraklasy Zagłębiem Sosnowiec.

Rafał Czerkawski