I liga. 28 zawodników na pierwszym treningu Arki Gdynia

Z zespołu odeszło dwóch wypożyczonych zawodników, którzy z dorobkiem 10 trafień byli najskuteczniejszymi graczami Arki. Pomocnik Juliusz Letniowski wrócił do Lecha Poznań, a napastnik Maciej Rosołek do Legii Warszawa.

W Gdyni nie będą także występować zmiennicy - obrońca Jakub Wawszczyk trafił do Sandecji Nowy Sącz, pomocnik Kamil Mazek do Chojniczanki Chojnice, a skrzydłowy Mateusz Młyński do Wisły Kraków. Kontrakty wygasły ponadto napastnikowi Łukaszowi Wolsztyńskiemu i obrońcy Janowi Hoskowi.

Żółto-niebiescy pozyskali na razie trzech piłkarzy - w tym gronie są słowacki obrońca Martin Dobrotka (poprzednio Wigry Suwałki) oraz pomocnicy Hubert Adamczyk (Wisła Płock) i Sebastian Milewski (Piast Gliwice).

Poza tym z wypożyczenia z drugoligowego KKS Kalisz wrócili bramkarz Michał Molenda i pomocnik Jakub Chojnowski, a od poniedziałku z pierwszym zespołem ćwiczyć także będą zawodnicy z występujących w czwartej lidze rezerw, Jakub Wilczyński, Michał Bednarski i Krystian Faltyński.

W poprzednim sezonie gdynianie mieli za zadanie wrócić po rocznej przerwie do ekstraklasy - zajęli czwartą lokatę, ale już pierwszej rundzie baraży ulegli na własnym stadionie ŁKS-owi 0-1. Pomimo braku realizacji założonego celu trener Dariusz Marzec oraz jego asystent Janusz Świerad przedłużyli umowy o rok. Do sztabu szkoleniowego dokooptowany został Brazylijczyk z polskim paszportem Hermes.

Na początku przygotowań arkowcy trenować będą na własnych obiektach, przejdą również badania wydolnościowe i szybkościowe. W piątek 9 lipca drużyna pojedzie na zgrupowanie do Grodziska Wielkopolskiego, które potrwa do 16 lipca. W planie jest także pięć meczów kontrolnych.

We wtorek żółto-niebiescy zmierzą się u siebie drugoligową Olimpią Elbląg, trzy dni później zagrają z Lechem Poznań, 13 lipca z Górnikiem Zabrze, 16 lipca ich rywalem będzie Sigma Ołomuniec, natomiast na zakończenie tej serii 23 lipca spotkają się w Pruszkowie z Hapoelem Tel Awiw.

Arka rozpocznie rozgrywki od dwóch spotkań na własnym stadionie - na inaugurację na przełomie lipca i sierpnia podejmie Zagłębie Sosnowiec, a później Chrobrego Głogów. W trzeciej kolejce zmierzy się w Olsztynie ze Stomilem.