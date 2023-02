Wieczysta Kraków, która walczy o awans do II ligi i na półmetku zmagań w III plasuje się na podium już za dwa dni zagra hitowy sparing. Rywalem drużyny będzie Wisła Kraków, z którą zmierzy się na stadionie przy ulicy Reymonta. Wszystko wskazuje jednak na to, że spotkania na żywo nie zobaczą kibice. Dziennikarze spod Wawelu donoszą bowiem, że póki co "Biała Gwiazda" wynajęła jedynie murawę i szatnie.