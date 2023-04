Hit w I lidze. Z tej okazji… ksiądz przełożył mszę

Wisła Kraków. Radosław Sobolewski: Nie wierzymy w plotki

Mimo że stadion Wisły od stadionu Puszczy dzieli 28 km, to wiślacy do spotkania w Niepołomicach przygotowują się jak do normalnego meczu wyjazdowego . Przed potyczką krakowianie mieli jednak zgryz dotyczący... wymiarów boiska , a dokładnie szerokości, która wydaje się być mniejsza niż na innych stadionach.

- Ale mówiąc poważnie, to wąskie boisko ułatwia grę, bo groźne stają się już wrzuty z autu, więc uczulamy na to zespół. Nie wierzymy w jakieś plotki o stanie tamtejszej murawy, ani w to, że codziennie odbywają się tam treningi. To nas nie interesuje, skupiamy się na swojej pracy - dodaje trener Wisły.