Wszyscy przy ulicy Reymonta wierzą, że to wreszcie będzie ten sezon. W maju przyszłego roku miną już cztery lata od pożegnania Wisły Kraków z Ekstraklasą. Kibice nie odwrócili się od "Białej Gwiazdy", licznie zjawiając się na każdym spotkaniu swojego zespołu w niższej klasie rozgrywkowej. Przez kolejne lata sympatycy oglądali wzloty i upadki swojego zespołu, lecz walka o powrót do elity dotychczas pozostawała przegrana. Szczególnie bolesne były porażki na własnym stadionie w barażach z Puszczą Niepołomice (2023 rok) oraz Miedzią Legnica (ubiegły sezon).

Pierwsze miesiące nowego sezonu są dla podopiecznych Mariusza Jopa wprost znakomite. "Biała Gwiazda" zaszokowała w pierwszych kolejkach, rozbijając kolejnych rywali. Zwycięstwa 7:0 nad Zniczem Pruszków, 5:0 z ŁKS-em Łódź oraz 4:0 w starciu ze Stalą Mielec musiały zrobić wrażenie.

W efekcie po 14 kolejkach Wisła zdecydowanie przewodzi tabeli Betclic I ligi, mając osiem punktów przewagi nad drugim w tabeli Śląskiem Wrocław. Krakowski klub w tym sezonie przegrała tylko jedno spotkanie - 29 sierpnia na wyjeździe ulegli 0:2 z Miedzią Legnica.

Była gwiazda może wrócić do Wisły. Działacze biorą ten temat pod uwagę

Co prawda została jeszcze kupa sezonu, lecz w Krakowie coraz poważniej myślą o ponownej grze w Ekstraklasie. Może okazać się, że część kadry zespołu będzie musiała zostać wzmocniona. W mediach pojawiają się już pierwsze spekulacje na ten temat.

Zdaniem Piotra Koźmińskiego z portalu "goal.pl" w gabinetach Wisły pojawił się temat powrotu do klubu zawodnika, z którym kibice mogą mieć dobre wspomnienia. Chodzi o Yawa Yeboaha, pochodzącego z Ghany skrzydłowego grającego w Wiśle w latach 2020-2021. U schyłku "Białej Gwiazdy" w Ekstraklasie Yeboah wypromował się na tyle, że dostał angaż w klubie MLS, gdzie przebywa do dziś.

28-latek aktualnie jest zawodnikiem Los Angeles FC, gdzie jednak przeważnie pełnił funkcję rezerwowego. Jego kontrakt z tym klubem wygaśnie wraz z grudniem przyszłego roku, co przed Wisłą otwiera pewną ścieżkę.

Zdaniem Koźmińskiego zimą w gabinetach lidera Betclic I ligi mają dokładnie przeanalizować sprawę i podjąć decyzję o ewentualnych staraniach. Dziennikarz wskazuje na dwie wątpliwości, które mogą wpłynąć na decyzję działaczy.

Pierwszą z nich jest brak paszportu Unii Europejskiej przez Yeboaha, co zwiększyłoby koszty jego zatrudnienia w Polsce. Koźmiński wskazuje również na aktualny profil Wisły, która przede wszystkim stara się stawiać na młodszych zawodników, swoich wychowanków.

Łukasz Zwoliński i Angel Rodado stanowili skuteczny duet napastników Wisły Kraków MICHAL KLAG/REPORTER East News

Mariusz Jop Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kibice Wisły Kraków podczas meczu z Wieczystą Przemysław Langier materiały prasowe