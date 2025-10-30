Hit transferowy Wisły Kraków? Głośno o wielkim powrocie, to byłaby niesamowita historia
Wisła Kraków po świetnym starcie nowego sezonu jest zdecydowanym faworytem, by wreszcie wrócić na boiska Ekstraklasy. Po czteroletniej absencji jest to absolutnie priorytetowy cel drużyny prowadzonej przez Mariusza Jopa. Jak donosi Piotr Koźmiński z portalu "goal.pl" w Krakowie zastanawiają się nad możliwością ponownego zatrudnienia zawodnika, który w ich klubie wypromował się i wyleciał do amerykańskiej MLS. To może być wielki powrót gwiazdy na polskie boiska.
Wszyscy przy ulicy Reymonta wierzą, że to wreszcie będzie ten sezon. W maju przyszłego roku miną już cztery lata od pożegnania Wisły Kraków z Ekstraklasą. Kibice nie odwrócili się od "Białej Gwiazdy", licznie zjawiając się na każdym spotkaniu swojego zespołu w niższej klasie rozgrywkowej. Przez kolejne lata sympatycy oglądali wzloty i upadki swojego zespołu, lecz walka o powrót do elity dotychczas pozostawała przegrana. Szczególnie bolesne były porażki na własnym stadionie w barażach z Puszczą Niepołomice (2023 rok) oraz Miedzią Legnica (ubiegły sezon).
Pierwsze miesiące nowego sezonu są dla podopiecznych Mariusza Jopa wprost znakomite. "Biała Gwiazda" zaszokowała w pierwszych kolejkach, rozbijając kolejnych rywali. Zwycięstwa 7:0 nad Zniczem Pruszków, 5:0 z ŁKS-em Łódź oraz 4:0 w starciu ze Stalą Mielec musiały zrobić wrażenie.
W efekcie po 14 kolejkach Wisła zdecydowanie przewodzi tabeli Betclic I ligi, mając osiem punktów przewagi nad drugim w tabeli Śląskiem Wrocław. Krakowski klub w tym sezonie przegrała tylko jedno spotkanie - 29 sierpnia na wyjeździe ulegli 0:2 z Miedzią Legnica.
Była gwiazda może wrócić do Wisły. Działacze biorą ten temat pod uwagę
Co prawda została jeszcze kupa sezonu, lecz w Krakowie coraz poważniej myślą o ponownej grze w Ekstraklasie. Może okazać się, że część kadry zespołu będzie musiała zostać wzmocniona. W mediach pojawiają się już pierwsze spekulacje na ten temat.
Zdaniem Piotra Koźmińskiego z portalu "goal.pl" w gabinetach Wisły pojawił się temat powrotu do klubu zawodnika, z którym kibice mogą mieć dobre wspomnienia. Chodzi o Yawa Yeboaha, pochodzącego z Ghany skrzydłowego grającego w Wiśle w latach 2020-2021. U schyłku "Białej Gwiazdy" w Ekstraklasie Yeboah wypromował się na tyle, że dostał angaż w klubie MLS, gdzie przebywa do dziś.
28-latek aktualnie jest zawodnikiem Los Angeles FC, gdzie jednak przeważnie pełnił funkcję rezerwowego. Jego kontrakt z tym klubem wygaśnie wraz z grudniem przyszłego roku, co przed Wisłą otwiera pewną ścieżkę.
Zdaniem Koźmińskiego zimą w gabinetach lidera Betclic I ligi mają dokładnie przeanalizować sprawę i podjąć decyzję o ewentualnych staraniach. Dziennikarz wskazuje na dwie wątpliwości, które mogą wpłynąć na decyzję działaczy.
Pierwszą z nich jest brak paszportu Unii Europejskiej przez Yeboaha, co zwiększyłoby koszty jego zatrudnienia w Polsce. Koźmiński wskazuje również na aktualny profil Wisły, która przede wszystkim stara się stawiać na młodszych zawodników, swoich wychowanków.