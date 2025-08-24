Hit transferowy Wieczystej. Dlatego doszło do przenosin, gwiazda niczego nie kryje

Transfer Brazylijczyka do klubu zarządzanego przez Wojciecha Kwietnia wywołał spore poruszenie wśród piłkarskiej społeczności. Pomocnik z miejsca stał się największą gwiazdą rozgrywek z racji bogatego CV. A znajdziemy w nim między innymi legendarną Chelsea. 31-latek swego czasu zagrał dwie potyczki w Champions League. Do tego ponad dwadzieścia razy biegał za futbolówką w Bundeslidze. Teraz czeka go walka o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Sporo kibiców do dziś jest w szoku, bo jak wspominaliśmy wyżej, mowa o zespole występującym na co dzień na zapleczu elity. Środowisko ciekawiły więc powody takiej decyzji. Już wszystko wiadomo za sprawą rozmowy gwiazdora z Piotrem Koźmińskim z redakcji "goal.pl". Okazuje się, że do gry wkroczyła polska żona sportowca. "Wiele lat temu wyjechała z rodzicami do Meksyku, a stamtąd do USA. I prawdą jest, że ciągnęło ją do ojczyzny" - przyznał na wstępie 31-latek.

Lucas Piazon wreszcie zadebiutuje w Polsce. Jego żona będzie przeszczęśliwa

"Zatem można powiedzieć, że tak. Że wybór kraju, gdzie będę grał, nie jest przypadkowy. To nie tak, że teraz po raz pierwszy przyjechałem do Polski. Rok temu spędzaliśmy tu wakacje, robiąc taki tour po kraju. Warszawa, Wrocław, Mikołajki. A teraz przyszła pora na Kraków" - dodał od razu, odpowiadając na pytanie dziennikarza.

Oczywiście swoje zrobiły także pieniądze. Poza tym zawodnikowi zaimponowało podejście klubu. "Sławomir Peszko zadzwonił do mnie kilka tygodni temu. Ten telefon mnie zaskoczył, bo przecież nie będę ukrywał - nie spodziewałem się tego. Ale im dłużej przyglądałem się sytuacji, tym bardziej zaczynałem się do tego projektu przekonywać" - zaznaczył Lucas Piazon.

Niebawem może zaskoczyć on nowych kolegów znajomością języka. "Będę miał jeszcze więcej okazji, aby szlifować wasz język. Nasz starszy syn mówi po polsku, młodszy też już zaczyna. Z rodzinnego punktu widzenia to dobra okazja, aby jeszcze lepiej poznać język" - zakończył.

Potencjalny debiut Brazylijczyka możliwy jest jutro. O godzinie 17:30 Wieczysta zagra z Górnikiem Łęczna.

Polsat Sport Polsat Sport

Piłkarze Wieczystej Kraków Marek Lasyk/REPORTER East News

Wieczysta Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Przemysław Cecherz i Wieczysta Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News