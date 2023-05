Hiszpan ciągnie ŁKS do ekstraklasy. I to na oczach mistrzów Polski

W piątek i sobotę zespoły goniące ŁKS wywarły na niego presję. Wygrały bowiem Ruch Chorzów , Wisła Kraków i Bruk-Bet Termalica Nieciecza - wszystkie po 3:0. Zespół ze Śląska zrównał się nawet punktami. Łodzianie mieli jednak do rozegrania jeszcze spotkania.

Podopieczni trenera Kazimierza Moskal a wciąż mieli jednak wszystko w swoich rękach i sami decydowali o własnym losie. By nie oglądać się na innych do awansu, potrzebowali czterech punków w trzech meczach. W niedzielę teoretycznie mieli dość łatwe zadanie, bo podejmowali zespół z dolnej części tabeli.

Przed spotkaniem, które przyciągnęło na trybuny około 12 tysięcy kibiców, ŁKS uhonorował piłkarzy, którzy 25 lat temu zdobyli drugie w historii mistrzostwo Polski dla łódzkiego klubu . Na murawie pojawili się m. in. Tomasz Kłos, Tomasz Lenart, Rafał Pawlak, Tomasz Wieszczycki, Rafał Niżnik czy Daniel Dubicki oraz trenerzy, który wtedy prowadzili zespół - Marek Dziuba i Ryszard Polak.

Pirulo strzela, ŁKS prowadzi do przerwy

Goście ustawili się z tyłu i na początku ŁKS nie miał pomysłu, jak się przedrzeć przez defensywę. I czekali na okazję do kontrataku - w 10 minucie się nadarzyła, ale akcja zakończyła się niecelnym strzałem Radosława Adamskiego. Gospodarze szybko odpowiedzieli - Piotr Janczukowicz uderzył z pola karnego, Branislav Pindroch z trudem odbił, a Bartosz Szeliga z bliska nie trafił w bramkę.

Łodzianie mieli jednak wciąż problemy, by zdominować Resovię. A goście byli groźnie ze stałych fragmentów, gdy w polu karnym wyróżniał się wysoki Karol Chuchro. W 26 minucie Janczukowicz znalazł się w jeszcze lepszej sytuacji, ale drugi raz Pindroch obronił jego strzał, tym razem z około trzech metrów. Jak wykorzystywać sytuacje, pokazał Pirulo . ŁKS odebrał piłkę w polu karnym Resovii, a Hiszpan uderzył z 11 metrów. Piłka po ręce bramkarza wpadła do siatki.

Jeszcze przed przerwą mogło być 2:0 . Michał Trąbka podał do Pirulo, który był sam przed Pindrochem, ale tym razem przegrał z nim pojedynek.

Po przerwie ŁKS ruszył ostro do ataku i miał dwie okazje, ale zabrakło precyzji. Na dogodną sytuację trzeba było czekać do 61. minuty. Pirulo wpadł w pole karne, minął jednego rywala, strzelił, piłka odbiła się jeszcze od Chuchry i wpadła do bramki. 2:0!