Hiszpański napastnik Carlitos ostatniego lata trafił do Wieczystej Kraków, której ma pomóc w historycznym awansie do Ekstraklasy. 35-latek jest doskonale znany w naszym kraju ze wcześniejszych występów w Wiśle Kraków oraz Legii Warszawa. Hiszpan na łamach" WP SportoweFakty" zdradził swoją opinię na temat życia w naszym kraju.

Carlitos w stroju Legii Warszawa, krótkie włosy, wąsy, sportowa kurtka i fioletowa kamizelka, stadion w tle.
Carlitos w barwach Legii WarszawaPiotr Matusewicz/East NewsEast News

Wieloletni projekt Wieczystej Kraków powoli wchodzi w decydującą fazę. Beniaminek Betclic 1. Ligi pomimo zawirowań na ławce trenerskiej wciąż znajduje się w gronie kandydatów do awansu na boiska Ekstraklasy. W przypadku Wieczystej byłby to rzecz jasna największy sukces w historii.

Krakowski klub chcąc jak najszybciej znaleźć się na boiskach Ekstraklasy przez wiele lat prowadził strategię ściągania w swoje szeregi zawodników doświadczonych, z ograniem zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na polskim podwórku. W związku z tym Wieczystą wzmocnili najpierw Sławomir Peszko, a lata później również Jacek Góralski oraz Michał Pazdan.

Przed sezonem jednym z transferów Wieczystej był Carlitos. Hiszpański napastnik jest doskonale znany polskim kibicom. W przeszłości zawodnik ten grał w Wiśle Kraków, a potem również i Legii Warszawa, do której po kilku latach powrócił. Przed swoim trzecim podejściem do gry w Polsce Carlitos reprezentował barwy greckiego Atromitosu.

    Carlitos z doskonała opinią na temat Polski. "Czuję się tu, jak w domu"

    35-latek sezon rozpoczynał jako podstawowy napastnik Wieczystej. Wraz z biegiem czasu hierarchia w zespole się zmieniała, na czym ucierpiała również i pozycja Hiszpana. Aktualnie kibice Wieczystej zdecydowanie częściej mogą obserwować Carlitosa wchodzącego na boisko z ławki rezerwowych. Jego wkład w sukcesy zespołu jest jednak dostrzegalny. Napastnik w tym sezonie zanotował cztery gole na boiskach Betclic 1. Ligi.

    Carlitos śmiało zasługuje na miano obieżyświata. Oprócz swojej ojczyzny oraz oczywiście Polski Hiszpan występował również Grecji, Cyprze Kazachstanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a nawet w Rosji. Bogate CV sprawia, że zawodnik Wieczystej zobaczył kawał świata. Jak zdradza jednak w rozmowie z "WP SportoweFakty" Carlitos w Polsce czuje się znakomicie.

    - Kocham Polskę i Polaków. Podkreślam to od czasu mojego pierwszego sezonu tutaj, jeszcze w barwach Wisły Kraków. Czuję się tu, jak w domu. Podoba mi się wasza kultura i chciałbym tu zostać jeszcze długo. Czuję się tu szczęśliwy - stwierdził hiszpański napastnik Wieczystej Kraków.

    Carlitos zwrócił uwagę na rzecz, która bardzo często pojawia się również w przypadku innych obcokrajowców żyjących w naszym kraju. Hiszpan nie ukrywa, że w Polsce czuje się nie tylko komfortowo, ale również i bezpiecznie. - Polska jawi się jako kraj bezpieczny, godny zaufania - dodał 35-latek.

    Dwóch mężczyzn w sportowych kurtkach z emblematem klubu siedzi obok siebie na zielonych plastikowych krzesłach, jeden z nich ma zabandażowaną dłoń i patrzy przed siebie, drugi zwrócony jest w jego stronę i prowadzi rozmowę.
    CarlitosPhoto by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Carlitos i Josue w barwach Legii Warszawa
    Carlitos i Josue w barwach Legii WarszawaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
    Carlitos z nagrodą dla najlepszego piłkarza Małopolski w 2017 roku
    Carlitos z nagrodą dla najlepszego piłkarza Małopolski w 2017 rokuPiotr JaworINTERIA.PL
