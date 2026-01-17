Pierwsza część tego sezonu była bardzo udana dla Wisły Kraków. Wielokrotny mistrz Polski kolejny rok z rzędu walczy o powrót do Ekstraklasy. Na dzisiaj wydaje się, że stoi przed taką szansą, jaka w przyszłości może się już nie powtórzyć. Drużyna prowadzona przez Mariusza Jopa jest zdecydowanym liderem Betclic 1. Ligi. Po rozegraniu 19 spotkań "Biała Gwiazda" ma dziewięć punktów przewagi nad drugą Polonią Bytom oraz dziesięć "oczek" więcej od Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Tradycyjnie już największą gwiazdą Wisły jest Angel Rodado. Hiszpański snajper na półmetku rywalizacji ligowej ma na koncie już 17 trafień. Już na początku sezonu eksplodował talent zaledwie 19-letniego Macieja Kuziemki, który za niedługi czas może zwrócić uwagę wielu klubów, w tym tych zagranicznych. A to oznaczać będzie duży zarobek dla krakowskiego klubu.

Wisła na ten moment dokonała jednego wzmocnienia. Wiosną przy Reymonta kibice będą mogli obserwować Jordiego Sancheza. Hiszpański napastnik jest dobrze znany polskim kibicom, ponieważ w barwach Widzewa Łódź w latach 2022-2024 strzelił 14 bramek na boiskach Ekstraklasy.

Przełomowy ruch. To historyczny moment dla Wisły Kraków

W ramach przygotowań do rundy wiosennej Wisła poszła drogą doskonale znaną większości polskich klubów. Drużyna Jopa aktualnie przebywa w Turcji, gdzie ma za sobą już dwa sparingi. Na inaugurację Wisła zremisowała 1:1 z serbskim FK Mladost, a w sobotę uległa 0:1 bułgarskiemu Septemwri Sofia.

Najważniejsze dla kibiców Wisły w sobotę wydarzyło się jednak w gabinetach osób zarządzających. Zapadło ostateczne rozstrzygnięcie w konkursie na sponsora tytularnego Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie. Tym samym po raz pierwszy w historii stadion "Białej Gwiazdy" będzie miał swojego sponsora tytularnego.

Od dzisiaj przez kolejne trzy lata stadion, na którym swoje spotkania rozgrywa Wisła, będzie tytułowany: Synerise Arena - Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Dopuszczona jest również forma skrócona: Synerise Arena Kraków. Prezesem firmy Synerise jest Jarosław Królewski, czyli rzecz jasna aktualny właściciel krakowskiego klubu.

- Objęcie roli sponsora tytularnego to dla Synerise naturalny krok, wynikający z naszego silnego związku z Krakowem, a także z Polską. Stadion jest miejscem ważnym dla mieszkańców i lokalnego sportu, ale również polskiej historii. Traktujemy go jako element długoterminowej obecności naszej marki w miejscu, które żyje sportem i emocjami tysięcy ludzi, ale przede wszystkim - co dla nas jest kluczowe - jest miejscem, w którym studiują i pracują jedni z najlepszych programistów na świecie - nie ukrywał swojej radości tuż po ogłoszeniu decyzji Jarosław Królewski.

Pierwszym domowym meczem Wisły Kraków w lidze w nowym roku będzie potyczka z GKS-em Tychy prowadzonym przez Łukasza Piszczka. Ten mecz odbędzie się w piątek 6 lutego o godz. 20:30.

