Do tej pory system VAR, który wymaga użycia czterech kamer i podłączenia do wozu obserwacyjnego, był stosowany podczas barażów pierwszoligowców o Ekstraklasę. PZPN zdecydował jednak, że chce powtórki wprowadzić także w rozgrywkach całej 1. ligi i właśnie to czyni.



- To kolejny krok w stronę dalszej profesjonalizacji rozgrywek Fortuna 1 Ligi - podkreślił Marcin Janicki, prezes Zarządu Pierwszej Ligi Piłkarskiej.

System VAR w I lidze

Polski Związek Piłki Nożnej jest jedną z pierwszych federacji w Europie, która korzysta z technologii VAR na dwóch poziomach rozgrywek krajowych: zarówno w ekstraklasie, jak i w pierwszej lidze. - Jesteśmy także jedynym związkiem piłkarskim w Europie, który w stu procentach finansuje ten system - zaznaczył Łukasz Wachowski, który jeszcze jako dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN (dziś Departament Piłkarstwa Profesjonalnego) był odpowiedzialny za wprowadzenie systemu VAR w Polsce.

