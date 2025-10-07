Gwiazdor Wisły Kraków nie wytrzymał. Po tym pytaniu od razu zaczął mówić o Błaszczykowskim
Jakub Błaszczykowski to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii naszego kraju. Przez lata odcisnął on piętno na niezliczonej liczbie osób, które do dziś pielęgnują pamięć o jego boiskowych umiejętnościach. Jedną z nich jest obecny gwiazdor Wisły Kraków Angel Rodado, który miał okazję dzielić z nim szatnię w latach 2022-2023. W niedawnym wywiadzie hiszpański napastnik zdecydował się na szczere wyznanie ws. byłego gwiazdora reprezentacji Polski.
Jakub Błaszczykowski - to nazwisko zna każdy fan piłki nożnej z kraju nad Wisłą. Zawodnik, urodzony w 1985 roku w Truskolasach, od samego początku wykazywał spory piłkarski talent, który dość szybko pozwolił mu na zabłyśnięcie nie tylko w rodzimym, ale również w światowym futbolu.
Już w 2007 roku Błaszczykowski zamienił Wisłę Kraków na Borussię Dortmund, gdzie wraz z Robertem Lewandowskim oraz Łukaszem Piszczkiem stworzyli legendarny już tercet, do dziś nazywany "Polskim Dortmundem". W późniejszych latach zaliczył on także epizody we włoskiej Fiorentinie oraz niemieckim Wolfsburgu. Błaszczykowski był również wieloletnim reprezentantem Polski. W narodowych barwach rozegrał on 109 spotkań, w których to zdobył 21 goli.
W roku 2019 Błaszczykowski powrócił do Wisły Kraków, w której szeregach grał aż do zakończenia swojej piłkarskiej kariery (2023 roku). To właśnie w tym czasie spotkał on na swojej drodze późniejszego gwiazdora krakowskiej drużyny - Angela Rodado. Hiszpański napastnik przeniósł się do "Białej Gwiazdy" w roku 2022 i niemal natychmiast skradł serca kibiców z miasta nad Wisłą. W obecnym sezonie, w którym klub wciąż walczy o powrót do PKO BP Ekstraklasy, Rodado zdążył już zanotować imponujące 12 goli w 12 występach.
Rodado nie miał wątpliwości ws. Błaszczykowskiego. Umieścił go w gronie najlepszych
Nie tak dawno temu Rodado gościł na youtubowym kanale "Foot Truck", gdzie zgodnie z tradycją zapytany został o najlepszych zawodników, z jakimi przyszło mu dotychczas grać. Hiszpan szybko "przewertował" swoich dotychczasowych kolegów i spośród nich wybrał: Abde Ezzalzouliego, Enzo Lombardo, Marco Boriello oraz Jakuba Błaszczykowskiego. Przy wyborze Polaka Rodado pokusił się o naprawdę dosadny komentarz, opisujący jego nietuzinkowe umiejętności.
"Tutaj (w Wiśle Kraków red.) grałem z Błaszczykowskim. Jak trenował, to była czysta magia. Widziałeś go na treningu, jego wykończenie, i myślałeś: nic dziwnego, że zrobił taką karierę. Był po prostu świetny. Wszystko robił z niesamowitą łatwością" - tłumaczył Angel Rodado.
Słowa Hiszpańskiego gwiazdora tylko potwierdzają to, co kibice z kraju nad Wisłą wiedzą już od dawna - Jakub Błaszczykowski w stu procentach zasłużył na miano jednego z najlepszych polskich zawodników. Dodatkowo zapisał się w historii jako bardzo ciepła oraz życzliwa osoba, mimo iż jego wczesne lata życia zdecydowanie nie były usłane różami.