W skrócie Angel Rodado doznał poważnej kontuzji barku podczas meczu Wisły Kraków z Górnikiem Łęczna i musiał przejść operację.

Kontuzja oznacza dla napastnika koniec sezonu, a Wisła Kraków będzie musiała radzić sobie bez niego w kluczowych meczach.

Rodado opublikował wiadomość do kibiców po operacji, informując, że jest zmotywowany do powrotu i nazywając kontuzję 'małym potknięciem'.

Kibice Wisły Kraków zadrżeli, gdy w okolicach 90 minuty Angel Rodado padł na murawę z grymasem bólu. Okazało się, że 29-latek doznał urazu na tyle poważnego, że nie jest w stanie kontynuować gry. "Biała Gwiazda" wygrała z Górnikiem Łęczna 3:2, ale cieniem na wyniku położyła się kontuzja największej gwiazdy drużyny.

Angel Rodado kontuzjowany. To oznacza koniec sezonu

U 29-letniego napastnika zdiagnozowano wybity bark. Okazało się, że niezbędna w tym wypadku będzie operacja, a to zarówno dla zawodnika, jak i klubu brzmiało jak wyrok - koniec sezonu dla najlepszego strzelca.

Wisła Kraków pewnym krokiem zmierza ku wyczekiwanemu powrotowi do Ekstraklasy, jednak bez Rodado z pewnością będzie jej dużo ciężej w najbliższych meczach. W końcu w bieżącym sezonie uzbierał on już 21 trafień w samej lidze.

Gwiazda Wisły Kraków nadała komunikat ze szpitala. Ważna wiadomość dla kibiców

W czwartek snajper opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze szpitala, już po operacji. Ta przebiegła bez komplikacji, a 29-latek postanowił zwrócić się z ważną wiadomością do kibiców. Jego wpis odebrano niejako w charakterze deklaracji dotyczącej jego przyszłości.

Operacja wykonana. To tylko małe potknięcie, ale jestem bardziej zmotywowany niż kiedykolwiek. Droga powrotna zaczyna się teraz.

Kibice "Białej Gwiazdy" mają nadzieję, że kontuzja nie odciśnie na dłuższą metę piętna na formie Rodado, który może okazać się kluczowym graczem w przypadku powrotu Wisły do Ekstraklasy. Oczywiście o ile ta nie roztrwoni przewagi w lidze i uda jej się awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

