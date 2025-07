Grał we Francji i Belgii, teraz może trafić do Polski. Wieczysta blisko transferu

Wielkie plany na najbliższy sezon zdaje się mieć Wieczysta Kraków. Ta będzie prezentować się w Betclic 1 Lidze po tym, jak uzyskała awans po rywalizacji w barażach i wydaję się, że nie ma zamiaru walczyć jedynie o utrzymanie. Do drużyny prowadzonej przez Przemysława Cecherza dołączyło już sześciu graczy, w tym m.in. były król strzelców PKO BP Ekstraklasy, Carlitos czy Kamil Pestka.

Wiele wskazuje, że ofensywa transferowa w Krakowie trwa, a blisko klubu ma być kolejny zawodnik. Według ustaleń serwisu Meczyki.pl Wieczysta ubiega się o Karola Filę, a sam zawodnik ma być zainteresowani przenosinami do Polski.

W swoim CV 27-latek ma aż 87 występów na poziomie Ekstraklasy w barwach Lechii Gdańsk. To właśnie z niej w 2021 roku przeniósł się za granicę, a dokładniej do Francji. Za 1,5 miliona euro trafił do Strasbourga. Tam jednak nie przebił się do pierwszej drużyny i zaliczył w barwach tego klubu zaledwie 20 spotkań.

Co więcej, w 2023 roku został wypożyczony do belgijskiego Zulte Waregem, lecz tam również nie podbił składu. W 2024 trafił do innej tamtejszej drużyny, FCV Dender EH.

Fila wraca z kontuzji, stracił cały sezon

Minione dwa lata nie były jednak dla niego zbyt kolorowe. Prawy obrońca w sezonie 2023/2024 nabawił się poważnego urazu, zerwał więzadła krzyżowe. Ta kontuzja wyeliminowała go niemal na całą kampanię.

Co więcej, w rozgrywkach 2024/2025 już w barwach FCV Dender EH zaliczył jedyne sześć meczów, a wszystkie jeszcze w 2024 roku. To ze względu na kolejne zerwanie więzadła krzyżowego. W 2025 roku nie rozegrał ani jednego spotkania.

W przypadku dołączenia do Wieczystej Kraków będzie to dla niego powrót do Polski po czterech latach.

Przemysław Cecherz i Wieczysta Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Carlitos AFP

Zawodnicy Wieczystej Kraków świętujący awans do Betclic I ligi Grzegorz Wajda/REPORTER East News