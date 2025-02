Gorąco po historycznym meczu w polskiej lidze. "Przeżyliśmy koszmar"

Wielkie wydarzenie dla fanów gospodarzy zaczęło się jednak psuć już od czwartej minuty. Wtedy Wisła objęła prowadzenie, a do przerwy było już 3:0. Wtedy na Stadionie Śląskim zrobiło się nerwowo, bo schodzących do szatni gospodarzy pożegnały gwizdy.

- Mecz ułożył się fantastycznie dla Wisły, wychodziło jej wszystko, a my nie potrafiliśmy się do tego dostosować. Mam świadomość, jak wygląda wynik. Dziś przeżyliśmy koszmar. Nie udźwignęliśmy ciężaru meczu. Po drugiej bramce zeszło z nas powietrze. Staraliśmy się zmobilizować w przerwie, na początku drugiej połowy mieliśmy kilka szans, ale gdy Wisła strzeliła czwartą bramkę, było już bardzo ciężko. To pierwsze stracone punkty na Śląskim za mojej kadencji i pierwsza porażka tutaj - od razu tak bolesna. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, nic nam nie wychodziło. Wszyscy widzimy, jakie mamy nastroje - kręcił głową trener Szulczek.