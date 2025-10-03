Gorąco po derbach Krakowa, Wisła ruszyła z pretensjami. "Nieraz to robiłem"

Czwartkowe derby miały zaskakujący przebieg. Niemal przez całe spotkanie Wisła przeważała i ostrzeliwała bramkę rywali, ale to Wieczysta długo prowadziła. Piłkarze beniaminka gola zdobyli tuż przed przerwą i w drugiej odsłonie nastawili się głównie na odpieranie ataków.

Im dłużej trwało spotkanie, tym większe pretensje do sędziów mieli kibice. A zaczęło się od 52. minuty, gdy Biedrzycki padł w polu karnym po starciu Lisandro Semedo. Nie ma wątpliwości, że zawodnik Wieczystej kopnął obrońcę Wisły, ale sędzia Tomasz Frankowski miał uznać, że dotknięcie było zbyt lekkie, by podyktować rzut karny.

Ale w moim przekonaniu to jest stuprocentowy karny. Przyjmuję piłkę i zawodnik uderza mnie w podeszwę... Nieraz jako obrońca takie karne robiłem i nigdy sędzia nie powiedział mi, że to był mały kontakt i nie gwizdnął karnego – komentował sytuację Biedrzycki.

- Często obrońca nie widzi napastnika, wybiega zza pleców i już przy lekkim dotknięciu zawsze jest karny. Jestem zdziwiony, że tym razem sędzia go nie podyktował. Może za bardzo się zwijałem? - dodał obrońca Wisły.

Bramka Biedrzyckiego, trenerski nos Jopa

Biedrzycki był nie tylko głównym bohaterem kontrowersyjnej sytuacji, ale też całego meczu. To właśnie obrońca Wisły doprowadził do wyrównania w 97. minucie, gdy zawodnicy Wieczystej już sugerowali sędziemu, by kończył spotkanie.

Tym samym Biedrzycki kolejny raz udowodnił, że niektórzy zbyt wcześnie go skreślali. Zaraz po transferze do Wisły obrońca nie grał pewnie i łapał czerwone kartki, więc coraz częściej pojawiały się głosy, że powinien szukać szczęścia gdzie indziej. Tym razem szczęścia poszukał jednak pod bramką rywala, a spora zasługa w tym trenera Mariusza Jopa.

- Powiedział mi w doliczonym czasie, żebym poszedł do przodu, więc dziś na pewno nos trenerski się sprawdził. Nabiegłem tam, gdzie piłka spadła i skierowałem ją do bramki. Nic, tylko pozostaje mi się cieszyć - podkreśla Biedrzycki.

Po 11 kolejkach Wisła jest liderem Betclic I ligi i o cztery punkty wyprzedza drugą Wieczystą.

Piotr Jawor

