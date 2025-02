Gorące wieści z Krakowa. Wisła może zmienić właściciela. Krezus wchodzi do gry

Z publikacji "Gazety Krakowskiej" wynika, że w temacie potencjalnej zmiany właściciela Wisły Kraków mogło dojść do przełomu . Jarosław Królewski i Wojciech Kwiecień znają się doskonale i ich spotkania nie należą do rzadkości. Do kolejnego doszło w miniony wtorek. Jak czytamy, tym razem nie było ono czysto towarzyskie.

"Który to już wieczór siedzimy z Wojtkiem Kwietniem i rozmawiamy how to make Wisła Kraków great again. Dobrze mieć kolegów obok w takich dyskusjach. Materiał na dobrą książkę" - napisał na platformie X większościowy udziałowiec i prezes "Białej Gwiazdy".