Gol marzenie w meczu Wisły. Strzelec sam nie mógł w to uwierzyć

Po porażkach z Puszczą, Ruchem i ŁKS-em, Wisła w końcu stanęła na wysokości i pokonała drużynę, z którą walczy o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Dzięki wygranej z Termaliką, krakowianie mają szansę do końca bić się o drugie miejsce w tabeli.

Wisła spotkanie mogła rozstrzygnąć już w pierwszej połowie, ale z trzech sytuacji sam na sam z Tomaszem Loską, wykorzystała tylko jedną - Luis Fernandez posłał kapitalne podanie do Mikiego Villara, a ten trafił do siatki. Gdyby równie skuteczny za moment był Angel Rodado, to niecieczanie byliby w poważnych tarapatach. Hiszpan uderzył jednak obok słupka, a za moment goście wrócili do gry.