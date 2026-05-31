Godziny do historycznego meczu. Polska piłka czeka na ten moment

Takiego finału barażu w Betclic I lidze niewielu się spodziewało. Otwarcie o awansie mówił ŁKS Łódź, w grze o Ekstraklasę miał się liczyć także Ruch Chorzów, tymczasem w najwyższej klasie rozgrywkowej wystąpi zespół zdecydowanie mniej utytułowany.

Chrobry i Wieczysta jeszcze nigdy nie grały w Ekstraklasie. Dla niespełna 70-letniego klubu z Głogowa do tej pory największym osiągnięciem było zajęcie właśnie czwartego miejsca w obecnym sezonie I ligi. Wieczysta była pozycję wyżej, choć klub z ul. Chałupnika w Krakowie przez dziesiątki lat rozbijał się po ligach okręgowych i niższych.

Wieczysta - Chrobry. Różne sposoby budowania drużyny

Chrobry na ostatnią prostą do Ekstraklasy dostał się małymi krokami, Wieczysta dzięki pieniądzom biznesmena Wojciecha Kwietnia, który postanowił z osiedlowego klubu zrobić ekipę walczącą z najpotężniejszymi w kraju.

Jesteśmy w finale i bardzo się z tego cieszymy. Jestem dumny z zespołu. Wykonaliśmy mądrą i tytaniczną pracę. Udowodniliśmy, że jesteśmy drużyną, która może marzyć i rywalizować w finale barażu. Należy jednak pamiętać, że zrealizowaliśmy na razie tylko 50 proc. celu – podkreśla Łukasz Becella, trener Chrobrego, po półfinałowym zwycięstwie z ŁKS-em po rzutach karnych.

Głogowianie do finału barażu weszli jako kopciuszek. Z kolei Wieczysta to poważny gracz, z utytułowanymi piłkarzami i wielkim budżetem. Przed sezonem zastanawiano się jednak, czy budowana naprędce drużyna będzie miała na tyle ambicji, by sprostać wyzwaniom sponsora. Wydaje się jednak, że zespół scementowały ostatnie doniesienia o... ewentualnym odejściu Kwietnia. Gdy się pojawiły, drużyna nie spuściła z tonu, a wręcz przeciwnie - w półfinale barażu z Polonią Warszawa pokazała pazur, wygrywając spotkanie w dziesięciu.

- Bardzo trudno odciąć się od różnych informacji, a szczególnie podatni na to byli młodsi zawodnicy. Starałem się skupić uwagę chłopaków tylko na tym, na co mamy wpływ, czyli na trening i boisko. W szatni widać było mobilizację. Nie przypominam sobie meczu, żeby nasi piłkarze w przerwie raz jeszcze zebrali się w kółku, aby zmobilizować się przed drugą połową. A tym razem tak było - mówił trener Kazimierz Moskal.

Mecz Wieczysta - Chrobry dziś o godz. 20:45 na Synerise Arena, czyli stadionie Wisły Kraków. Dla kibiców przygotowano siedem tysięcy biletów, a każdy kosztował 1 zł. Już w sobotę tuż po godz. 15 beniaminek ogłosił, że wszystkie wejściówki zostały sprzedane.

Piłkarze Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków

Wieczysta Kraków marzy o awansie do PKO BP Ekstraklasy





