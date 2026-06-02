Głośne odejście z Rakowa, teraz nastąpił przełom. Nowy rozdział

Grudzień 2025 roku był bardzo burzliwym czasem dla kibiców PKO BP Ekstraklasy. To właśnie wtedy Marek Papszun zamienił Raków na Legię Warszawa. Ekipa z Częstochowy została wówczas pozostawiona sama sobie.

Lukę po ikonie "Medalików" zapełnił Łukasz Tomczyk, który wcześniej pełnił rolę między innymi trenera pierwszej drużyny Polonii Bytom. Początek nowej ery Rakowa nie zwiastował jednak wielkich sukcesów. Tomczyk przywitał się z kibicami nowej drużyny... porażką oraz dwoma bezbramkowymi remisami. Pierwsze zwycięstwo w roli szkoleniowca Rakowa zaliczył dopiero 21 lutego w meczu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza.

Tomczyk poprowadził częstochowskich zawodników w 17 spotkaniach. Zanotował w nich bilans 6 wygranych, 5 remisów oraz 6 przegranych. Gwoździem do trumny okazał się finał Pucharu Polski, w którym to Raków musiał uznać wyższość Górnika Zabrze. Kilkadziesiąt godzin po jego zakończeniu otrzymaliśmy niespodziewaną informację o zwolnieniu Tomczyka.

Były trener Rakowa już w nowym klubie. Jest oficjalny komunikat

W mediach dość szybko pojawiła się narracja, jakoby Tomczyk nie poradził sobie z opanowaniem szatni Rakowa. Klub miał stracić wiarę w sens kontynuowania współpracy.

Od tego momentu nazwisko Tomczyka zniknęło z medialnych radarów. Jak się jednak okazuje, nie na długo. 2 czerwca dowiedzieliśmy się, że były szkoleniowiec Rakowa rozpoczął właśnie nowy etap swojej trenerskiej kariery. Został on zaprezentowany jako szkoleniowiec Odry Opole.

- Od nadchodzącego sezonu drużynę Dumy Opolszczyzny poprowadzi Łukasz Tomczyk. 37-letni szkoleniowiec w ostatnim czasie pracował w ekstraklasowym Rakowie Częstochowa, a wcześniej z powodzeniem prowadził pierwszoligową Polonię Bytom. Częstochowianin związał się z Odrą kontraktem obowiązującym do końca sezonu 2027/28 z opcją przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy - ogłaszają dumnie przedstawiciele opolskiego zespołu.

W sezonie 2025/2026 Odra Opole toczyła swoje batalie na poziomie Betclic I Ligi. "Duma Opolszczyzny" zaliczyła mocno mieszane rozgrywki, kończąc ostatecznie na 12. miejscu w ligowej tabeli. Już w marcu 2026 roku Odra Opole pożegnała się z Jarosławem Skrobaczem, który w szeregach tej ekipy spędził łącznie 517 dni. Tymczasowym szkoleniowcem został Piotr Plewnia. Teraz jego miejsce zajmie Łukasz Tomczyk, dla którego będzie to powrót na zaplecze PKO BP Ekstraklasy.

