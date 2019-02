To byłby hit transferowy. 19-krotny reprezentant Meksyku Carlos Pena ma zostać piłkarzem występującego w 1. lidze GKS-u Tychy. Jak podają media transfer ma zostać ogłoszony niebawem.

Zdjęcie Carlos Pena (przy piłce) /AFP

28-letni pomocnik jest graczem Glasgow Rangers, ale, według meksykańskiego Futbol Total, doszedł do porozumienia z obecnym pracodawcą w kwestii rozwiązania umowy. Steven Gerrard, menedżer "The Gers", miał poinformować piłkarza, że nie widzi dla niego miejsca w swoich planach. Kontrakt Peni w Glasgow obowiązuje do 31 maja 2020 roku.



Pena do Szkocji trafił w połowie 2017 roku. Sprowadził go trener Pedro Caixinha, który zapłacił za niego trzy miliony euro. Szkoleniowiec nie wytrwał jednak długo na stanowisku, a piłkarz już w styczniu 2018 został wypożyczony co Cruz Azul, który prowadził właśnie już Caixinha.

Jednakże Pena miał kłopoty z alkoholem i brakiem dyscypliny, co spowodowało problemy i zakończyło jego przygodę w ekipie "Maszyny".

Od lipca tego roku był znowu wypożyczony, tym razem do innego meksykańskiego klubu - Necaxa, gdzie we wszystkich rozgrywkach (liga i puchar) rozegrał dziewięć meczów - 468 minut, nie wpisując się na listę strzelców ani nie zaliczając asysty.

Zanim trafił do Europy pomocnik był gwiazdą ligi swojego kraju. Z Club Leon dwa razy wywalczył mistrzostwo kraju, a w pierwszym przypadku został wybrany najlepszym piłkarzem rozgrywek w plebiscycie magazynu "Récord". Ma na koncie także Superpuchar Meksyku zdobyty z Chivas Guadalajara.



Pena w reprezentacji Meksyku zadebiutował w październiku 2012 roku przeciwko Salwadorowi (2-0) w eliminacjach mistrzostw świata w Brazylii. Grał w Złotym Pucharze CONCACAF 2013, a z kadrą wywalczył awans na światowy czempionat. W Brazylii był jednak tylko zmiennikiem i wystąpił przez 10 minut w meczu z Chorwacją (1-3).

Ostatni mecz w reprezentacji Pena rozegrał w czerwcu 2016 roku, kiedy Meksyk przegrał z Chile aż 0-7 w ćwierćfinale jubileuszowego Copa America.

Pena byłby trzecim Meksykaninem, który zostanie graczem polskiego klubu. Zawodnikiem Arki Gdynia jest Rogelio Chavez, a wcześniej w tym klubie występował Enrique Esqueda.

