GKS Katowice w sobotę spadł z 1. ligi piłkarskiej, przegrywając u siebie z Bytovią 1-2 po golu zdobytym przez bramkarza gości w ostatniej akcji meczu. Pracę jeszcze tego samego dnia stracili dyrektor sekcji piłki nożnej Tadeusz Bartnik oraz trener Dariusz Dudek. Niepewna jest też przyszłość prezesa Marcina Janickiego.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Animucki (Ekstraklasa S.A.) po spotkaniu z premierem Morawieckim. Wideo TV Interia

Reklama

Katowicki klub poinformował o zwolnieniach już w sobotni wieczór. Janicki też prawdopodobnie odejdzie z GKS-u, oddał się do dyspozycji rady nadzorczej spółki.



Sobotnie spotkanie miało dramatyczny przebieg. Bytovia, mimo wygranej, też zagra w 2. lidze.



- Cóż powiedzieć po takim meczu. Jedziemy do Katowic, by wygrać mecz, wygrywamy go, nie znając wyniku spotkania Wigier (z Rakowem) wiedzieliśmy, że tam jest bardzo długo 1-1. Strzelamy gola, cieszymy się, a... ciężko to przełknąć. Przy tych problemach, jakie Bytovia miała żeby wystartować, dotrwaliśmy, myśleliśmy że z happy endem, a jest w szatni wielki żal, płacz. Daliśmy z siebie dziś wszystko - mówił poruszony szkoleniowiec gości Adrian Stawski.

Mecz Rakowa Częstochowa z Wigrami Suwałki trwał równolegle, ale skończył się chwilę wcześniej. Zespół z Suwałk zdobył gola w samej końcówce. Dało mu to utrzymanie, piłkarze Bytovii o tym nie wiedzieli walcząc o bezwartościowe w tej sytuacji zwycięstwo w doliczonym czasie.

Po meczu grupa katowickich kibiców próbowała wejść do budynku klubowego, jednak pracownicy ochrony na to nie pozwolili, a potem nastroje ostudziła ulewa.

- Wiemy, jaki jest wynik, mieliśmy sytuacje, by strzelić drugiego gola i zamknąć spotkanie. W imieniu swoim i piłkarzy przepraszam naszych kibiców za postawę, wynik. Zobaczymy, co się wydarzy. Wielka stawka meczu spowodowała, że nie graliśmy tak, jak byśmy chcieli - podsumował Dudek, który od przedstawiciela kibiców dostał podczas konferencji prasowej puchar za "spuszczenie GKS, dla najbardziej frajerskiej drużyny w historii klubu". Kilka godzin później szkoleniowiec został zwolniony.

Dudek został trenerem GKS w połowie października 2018, po odejściu z beniaminka ekstraklasy Zagłębia Sosnowiec. Zastąpił Jacka Paszulewicza. Deklarował, że marzy o powrocie katowiczan do ekstraklasy.

W Zagłębiu następcą Dudka był Litwin Valdas Ivanauskas. Sosnowiczanie spadli z ekstraklasy.