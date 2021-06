Tą wygraną GKS Jastrzębie utrzymali nie tylko siebie, ale także beniaminka Resovię Rzeszów i Zagłębie Sosnowiec - ten wielce zasłużony klub także nie był do końca pozostania w pierwszej lidze. Spadał jeden zespół i będzie nim GKS Bełchatów, który na kolejkę przed końcem traci do sosnowiczan sześć punktów.



W pierwszej lidze bełchatowianie grali krótko. Awansowali tu w 2019 roku i w poprzednim sezonie ledwo się utrzymali. W tym nie było już dla nich ratunku. GKS Bełchatów z zaledwie sześcioma wygranymi był zdecydowanie najsłabszy w rozgrywkach i pozostania w lidze nie dałyby mu nawet dwa punkty odjęte za zaległości finansowe.





GKS Bełchatów - od wicemistrzostwa po spadek

Bełchatowski zespół debiutował w Ekstraklasie w 1998 roku i po spadku wrócił do niej w 2006 roku, a życiowy sukces odniósł rok później pod wodza trenera Oresta Lenczyka - było to wicemistrzostwo kraju za Zagłębiem Lubin trenera Czesława Michniewicza. Był to jeden z najbardziej zaskakujących sezonów Ekstraklasy w XXI wieku. W efekcie bełchatowianie grali nawet w europejskich pucharach. Dzisiaj znajdują się na trzecim szczeblu rozgrywkowym w Polsce.



O awans do Ekstraklasy w pierwszej lidze walczy cały zestaw ekip. BrukBet Termalica Nieciecza od dwóch kolejek potrzebuje punktu do bezpośredniego awansu, ale przegrała dwa mecze i została jej trzecia próba ze Stomilem Olsztyn. Już wyprzedził ją o punkt Radomiak Radom. Pięć punktów mniej od Termaliki, ale dwa mecze do końca ma GKS Tychy.



Z drugiej ligi już awansował Górnik Polkowice, a o bezpośredni awans walczy GKS Katowice i Chojniczanka Chojnice. Pewne gry w barażu o pierwszą ligę są już Wigry Suwałki i KKS Kalisz.