Gdyńscy "rycerze wiosny" coraz bliżej Ekstraklasy. Rzuty karne zdecydowały

Wobec wczorajszej porażki Widzewa Łódź (1-2 z Koroną Kielce), Arka Gdynia miała okazję wskoczyć na drugiej miejsce w tabeli I ligi - to premiowane bezpośrednim awansem do upragnionej Ekstraklasy. Tę szansę Żółto-Niebiescy skwapliwie wykorzystali i stosunkowo łatwo odprawili 2-0 ŁKS po dwóch rzutach karnych Huberta Adamczyka.

Reklama

To była dziewiąta wygrana Arki w dziesiątym meczu po przerwie wiosennej. Tym samym, w tym sezonie arkowcy przejęli od łodzian miano "rycerzy wiosny", które ŁKS dzierży od 1957 r. Mimo przegranej w Gdyni ŁKS ma cały czas realne szanse na baraże, a 3 maja piłkazy z al. Unii czeka najważniejszy mecz sezonu - derby z Widzewem na "stadionie Króla".

W 10. minucie Maciej Dąbrowski wyraźnie zapomniał, że jest na boisku, a nie w swojej drugiej pracy (jest jednym ze współwłaścicieli sieci "Berlin Kebab") i uwiesił się na plecach Karola Czubaka, a że cała rzecz działa się w polu sędzia Krzysztof Jakubik bez wahania wskazał "na wapno". Z 11 metrów w 11. minucie piłkę do siatki skierował Hubert Adamczyk. W dalszej części więcej było fauli i żółtych kartek niż składnych akcji. Zwłaszcza łodzianie byli kompletnie bezzębni, aż do doliczonego czasu gry pierwszej połowy, gdy Antonio Dominguez dostrzegl wysuniętego Kacpra Krzepisza i strzałem prawie z połowy boiska prawie zaskoczył bramkarza Arki.

W 61. minucie na przebój zdecydował się Olaf Kobacki, został zahaczony ponownie przez Dąbrowskiego, Adamczyk znów był bezbłędny z rzutu karnego. To były 13 i 14 gol Adamczyka w tym sezonie, tym samym gdynianin wysunął się na prowadzenie w klasyfikacji strzelców Arki Gdynia, wyprzedzając Karola Czubaka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Korona Kielce - Arka Gdynia. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Poza zbliżeniem się do Ekstraklasy, arkowcy sprawili prezent swemu trenerowi Ryszardowi Tarasiewiczowi, na 60 urodziny. Tarasiewicz jest specjalista od awansów do Ekstraklasy - do tej pory ma na koncie trzy - ze Śląskiem Wrocław (2008 r.), Pogonią Szczecin (2012 r.) i Zawiszą Bydgoszcz (2013 r.). Teraz wiele wskazuje, że na swoje konto dopisze czwartą promocję na najwyższy szczebel rozgrywek.

Arka - ŁKS 2-0 (1-0)

Bramki: Hubert Adamczyk 11’, 62’ (rzuty karne)

Arka: Krzepisz - Marcjanik, Bunoza, Dobrotka - Stępień (65’ Żebrowski), Deja, Milewski (60’ Kuzimski), Bednarski, Kobacki - Adamczyk (79’ Hiszpański), Czubak.

ŁKS: Kozioł - Szeliga, Dąbrowski, Nacho, Marciniak - Tosik (6’ Kużma, 84’ Kelechukwu), Dominguez, Trąbka - Kowalczyk (46’ Moreno), Pirulo (68’ Ricardinho) - Jurić (46’ Corral).

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce).

Żółte kartki: Marcjanik, Milewski, Bunoza, Hiszpański (Arka), Dąbrowski, Kuźma, Jurić, Pirulo, Moreno (ŁKS).

Widzów: 5268.

Maciej Słomiński