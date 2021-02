Fortuna I liga. Widzew Łódź wyjechał na zgrupowanie do Turcji

Piłkarze Widzewa Łódź wyjechali w sobotę na zgrupowanie do Turcji. Podczas tygodniowego pobytu w Kargicak w pobliżu Alanyi beniaminek pierwszoligowych rozgrywek rozegra trzy mecze sparingowe z drużynami z Rosji, Ukrainy i Macedonii Płn. Do kraju wróci 13 lutego.

Do tej pory, przez blisko miesiąc podopieczni trenera Enkeleida Dobiego do drugiej części sezonu na zapleczu Ekstraklasy przygotowywali się na własnych obiektach. W tym czasie rozegrali sześć sparingów, w tym z ekstraklasową Wartą Poznań (1-3).



Do Turcji pojechało 24 zawodników. W tym gronie jest czterech pozyskanych przez Widzew zimą piłkarzy. To napastnicy: 22-letni Paweł Tomczyk z Lecha Poznań i 19-letni Piotr Samiec-Talar ze Śląska Wrocław, 24-letni bramkarz Jakub Wrąbel (ostatnio Wisła Płock) oraz 22-letni brazylijski obrońca Caique Dias da Cruz. W kadrze znalazł się też leczący ostatnio uraz Michał Grudniewski.



Ekipa Widzewa na obóz wyruszyła w sobotę wczesnym rankiem i cały dzień spędzi w podróży. Treningi na Riwierze Tureckiej rozpocznie w niedzielę.



"Do hotelu dotrzemy w godzinach wieczornych, dlatego w sobotę nie znajdziemy już czasu na pracę. Od niedzieli startujemy jednak z pełnowymiarowymi treningami. W planach mamy podwójne zajęcia każdego dnia, czasami również pracę na siłowni, więc zrobią się z tego trzy jednostki. W poniedziałek, środę i piątek rozegramy też sparingi. W tych dniach treningi będą do południa, a w godzinach popołudniowych mecz" - wyjaśnił na antenie radia Widzew.fm asystent Dobiego Marcin Broniszewski.

W poniedziałek rywalem Widzewa będzie rosyjski FK Akron Togliatti (drugi poziom ligowy w Rosji), w środę Inhułeć Petrowe z ukraińskiej ekstraklasy, a w piątek FK Makedonija Gjorce Petrov, czołowy klub ekstraklasy Macedonii Północnej. Dzień później, 13 lutego łodzianie wrócą do kraju.



Widzew w rozegranych jesienią 15 spotkaniach na zapleczu ekstraklasy (ma dwa mecze zaległe) zdobył 19 punktów i zajmuje 13. miejsce w tabeli. W pierwszej w 2021 roku konfrontacji o stawkę w zaległym spotkaniu 16. kolejki łodzianie 20 lutego podejmą Koronę Kielce. W klubie z Łodzi liczą, że zespół wiosną włączy się do rywalizacji o miejsce w pierwszej szóstce tabeli, co gwarantuje udział w barażach o ekstraklasę.



