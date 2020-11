Fortuna I Liga. Trener Zagłębia Sosnowiec Dębek: Nie spodziewałem się takiego meczu

- W najgorszych snach nie spodziewałem się, że mecz potoczy się w taki sposób – powiedział trener piłkarzy pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec Krzysztof Dębek, po domowej porażce z Resovią Rzeszów 0-2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. I Liga: Chrobry Głogów - Bruk-Bet Termalica 0-2 - skrót (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

- Byłem pewien, że po tej przerwie (spowodowanej zakażeniami koronawirusem - red) i po zaangażowaniu zawodników podczas treningów, trzy punkty zostaną w Sosnowcu. Po raz kolejny przegrywamy z dobrze zorganizowaną, "niską" obroną rywala. Znów po stałych fragmentach gry, przy których zachowujemy się bardzo niefrasobliwie - dodał.

Reklama

Pierwszy gol dla Resovii padł po rozegraniu rzutu wolnego.

- Nie jesteśmy zadowoleni, to normalne. Przegraliśmy kolejne spotkanie, mimo że częściej posiadaliśmy piłkę, wywalczyliśmy więcej rzutów rożnych. Ale to punktów nie daje - ocenił trener gospodarzy.

Podkreślił, że chciał, by jego zespół zagrał szybkim atakiem.

- Niestety, realizacja tego w pierwszych minutach nie była taka, jak bym sobie życzył, a potem trzeba było gonić wynik i się nie udało - podsumował Dębek.

Zagłębie wróciło do rywalizacji ligowej po tym, jak u 27 osób w klubie wykryto w połowie października zakażenie koronawirusem.

Szkoleniowiec Resovii Szymon Grabowski nie ukrywał z kolei radości.

- Jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony z tego co zobaczyłem na boisku. A zobaczyłem drużynę, która od samego początku wiedziała, po co przyjechała do Sosnowca. Było widać charakter, ambicję, ale to wszystko było poparte pomysłem na grę - zauważył.

Przypomniał, że goście wygrali, mimo że 11 ich piłkarzy dopiero w poniedziałek dowiedziało się, że po kwarantannie może uczestniczyć w zajęciach.

- Mimo to nasz pomysł był realizowany. Niezmiernie się cieszymy, że w dobrym nastroju wracamy do Rzeszowa i w takim samym będziemy się przygotowywali do sobotniego meczu z GKS Bełchatów - zakończył.

Autor: Piotr Girczys