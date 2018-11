Fortuna I liga. Ostatnia kolejka w tym roku

Na sobotę i niedzielę zaplanowano mecze 21. kolejki 1. ligi, ostatniej w tym roku. Już wcześniej stało się jasne, że przerwę zimową na fotelu lidera spędzi Raków Częstochowa. Przed zasłużonym odpoczynkiem piłkarze trenera Marka Papszuna zagrają w Opolu z Odrą.

Raków pewnym krokiem zmierza do Lotto Ekstraklasy. Doznał tylko jednej porażki i ma aż osiem punktów przewagi nad drugą Sandecją Nowy Sącz. Poprzednio w najwyższej klasie rozgrywkowej częstochowianie występowali w sezonie 1997/98.



Za plecami lidera jest znacznie ciaśniej. Sandecję i czwartą Stal Mielec dzielą trzy punkty, a między nimi jest jeszcze ŁKS Łódź.



Nowosądeczanie na wyjeździe zagrają z GKS Katowice. Zespół ze Śląska to jedno z większych rozczarowań tego sezonu. W tabeli jest dopiero przedostatni, ale po objęciu drużyny przez trenera Dariusza Dudka widać poprawę w jego grze. Nie przegrał żadnego z trzech ostatnich meczów.



ŁKS niepokonany jest od 12 spotkań, jednak ostatnie remisy sprawiły, że wyprzedziła go Sandecja. Beniaminek serię spróbuje przedłużyć w Olsztynie, gdzie zmierzy się ze Stomilem.



Imponująco gra Stal. Mielczanie wygrali sześć ostatnich meczów, notując w nich bilans bramek 17-2. W niedzielę na ich drodze stanie Bytovia Bytów.



Jesienią głównie zawodził Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Drugi obok Sandecji spadkowicz z ekstraklasy szybko raczej do niej wróci. W tabeli jest dopiero 11., a nastrój spróbuje sobie poprawić w meczu z GKS Tychy.



Małe szanse na opuszczenie ostatniej lokaty ma Garbarnia Kraków, która podejmie Podbeskidzie Bielsko-Biała.



Program 21. kolejki Fortuna I ligi:

sobota, 1 grudnia



Warta Poznań - Puszcza Niepołomice (godz. 13.00; sędzia Dominik Sulikowski, Gdańsk)

Chrobry Głogów - Wigry Suwałki (15.00; Sylwester Rasmus, Toruń)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Tychy (16.00; Konrad Gąsiorowski, Biała-Podlaska)

Garbarnia Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała (16.00; Jacek Małyszek, Lublin)

Stomil Olsztyn - ŁKS Łódź (16.00; Mariusz Złotek, Stalowa Wola)



niedziela, 2 grudnia



Odra Opole - Raków Częstochowa (12.45; Tomasz Wajda, Żywiec)

Chojniczanka Chojnice - GKS Jastrzębie (16.00; Wojciech Krztoń, Olsztyn)

GKS Katowice - Sandecja Nowy Sącz (16.00; Łukasz Bednarek, Koszalin)

PGE FKS Stal Mielec - Bytovia Bytów (16.00; Paweł Pskit, Łódź)