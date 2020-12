Na rozbudowywanym stadionie ŁKS-u Łódź rozpoczął się kolejny etap prac, tym razem powstaje dach. Wykonawca inwestycji deklaruje, że cały obiekt będzie gotowy w nadchodzącym roku, czyli kilka miesięcy przed datą zapisaną w kontrakcie.

Rozbudowa miejskiego stadionu przy al. Unii, na którym mecze rozgrywają występujący w 1. lidze piłkarze ŁKS, trwa od ponad roku. Do istniejącej już trybuny dobudowywane są trzy pozostałe, dzięki czemu obiekt będzie mógł pomieścić ok. 18 tys. widzów.

Jako pierwsze powstały trybuny od strony południowej i wschodniej, które mają już w pełni gotowe konstrukcje żelbetowe. Rozpoczął się na nich montaż stalowych dźwigarów i odciągów będących elementami konstrukcji dachu. W sumie będzie ich 29. Wkrótce nad trybuną południową alpiniści rozpoczną rozciąganie membrany stanowiącej pokrycie dachu. Zadaszenie w pełni ma być gotowe w lutym.

Jednocześnie trwają intensywne prace przy ostatniej trybunie, od strony północnej. Jej budowa ruszyła później ze względu na prace projektowe związane z tą częścią inwestycji oraz brakiem pozwolenia na budowę. W tym miejscu powstanie też trzykondygnacyjny biurowiec z przestrzeniami pod wynajem dla firm, co w przyszłości ma zmniejszyć koszty utrzymania obiektu.

"Obecnie kontynuowane są tam roboty żelbetowe. Wydaje się, że na przełomie lutego i marca uda nam się osiągnąć wymaganą wysokość ostatniej trybuny. Na budowie pracuje aktualnie ponad 100 osób. W 2021 r. zaczniemy prace wykończeniowe na wszystkich trzech nowych trybunach. Obejmą one m.in. montaż krzesełek oraz przystosowania wnętrz. Trwają ostatnie uzgodnienia, w jaki sposób zostaną ułożone siedziska" - przekazał Marek Rosa z wykonującej inwestycję firmy "Mirbud".

Poinformował, że prace żelbetowe mogą być realizowane do temperatury minus 5 st. Celsjusza i to jedyna przeszkoda, które może spowolnić toczącą się w szybkim tempie rozbudowę obiektu.

Szefowie wykonawcy już wcześniej zadeklarowali, że wszystkie roboty budowlane mają zakończyć się do końca przyszłego roku. Natomiast na początku 2022 będą procedowane sprawy związane z uzyskaniem zgód na użytkowanie, co zajmie około dwóch miesięcy. To oznacza, że piłkarze ŁKS na pełnym stadionie będą mogli grać od rundy wiosennej 2022 roku, czyli kilka miesięcy przed datą (czerwiec 2022) zapisaną w kontrakcie.

Inwestycja będzie kosztować 129 mln zł. Realizująca ją firma w 2015 roku wybudowała pierwszą część stadionu na historycznych terenach ŁKS. Wówczas za 94 mln zł powstała nowoczesna trybuna na 5,7 tys. miejsc z zapleczem szatniowym i socjalnym oraz boisko. Cały stadion będzie zadaszony i ma pomieścić co najmniej 18 tysięcy widzów.

Dokończenie budowy stadionu miejskiego jest ostatnim etapem inwestycji w Centrum Sportu przy al. Unii. W jego skład wchodzi również hala widowiskowo-sportowa Atlas Arena, treningowe boisko piłkarskie oraz mała hala do gier zespołowych na 3 tys. widzów.

Bartłomiej Pawlak

