Fortuna I liga. Kolejny, świetny mecz Bruk-Betu Termaliki

Bruk-Bet Termalica Nieciecza jest coraz bliżej awansu do Ekstraklasy. Lider tabeli Fortuna I ligi pokonał w środę Puszczę Niepołomice 4-0.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. I liga. Bruk-Bet Termalica - Puszcza Niepołomice 4-0 - skrót (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

Termalica doskonale zaczęła mecz i już w trzeciej minucie prowadziła 2:0. Na listę strzelców wpisali się Patryk Czarnowski i Samuel Stefanik. W drugiej połowie do siatki Puszczy trafili jeszcze Roman Gergel oraz Piotr Wlazło.

Bezpośredni awans do ekstraklasy uzyska także druga drużyna, a te z pozycji 3-6 zagrają w barażach o trzecie miejsce w najwyższej klasie. Stawka walczących o to ekip wyraźnie się krystalizuje. Obecnie drugi jest ŁKS Łódź, mający tyle samo punktów co Radomiak Radom i Górnik Łęczna oraz o jeden więcej od Arki Gdynia.

W środę ŁKS zremisował w Łodzi 1:1 z Radomiakiem, który ma jeszcze do rozegrania mecz zaległy. Obie bramki padły w pierwszej połowie. Prowadzenie gościom dał Michał Kaput, a wyrównał Ricardinho. Górnik natomiast we wtorek uległ na wyjeździe Miedzi Legnica 0:1.

Do drużyn z Łodzi, Radomia i Łęcznej w czwartek może dołączyć GKS Tychy, który na wyjeździe zmierzy się z niżej notowanym GKS Jastrzębie-Zdrój.

Arka w środę w Sosnowcu pokonała Zagłębie 3:2, choć po 17 minutach przegrywała 0:2. Gospodarze przed przerwą zmarnowali rzut karny, co w drugiej połowie się na nich zemściło.

W tym sezonie 1. ligę opuści tylko jeden zespół i wiele wskazuje, że będzie to GKS Bełchatów. Zamykający tabelę zespół już we wtorek przegrał u siebie z Widzewem Łódź 2:3. Bełchatowianie do przedostatniego GKS Jastrzębie tracą cztery punkty, a w dodatku drużyna ta rozegrała o dwa mecze mniej.