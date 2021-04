Fortuna I liga. Kazimierz Moskal: Nie mogę w to uwierzyć

Zagłębie Sosnowiec prowadziło z Arką Gdynia 2-0, a mimo to przegrało środowe spotkanie Fortuna I ligi. Przy wyniku 2-1 gospodarze nie wykorzystali też rzutu karnego. - Trudno w to uwierzyć - mówił trener zespołu, Kazimierz Moskal.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. I liga. Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia 2-3 - skrót (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

Reklama

Jego zespół prowadził dwoma bramkami już w 17. minucie. Później, tuż przed przerwą, przy stanie 2:1, Patrik Misak nie potrafił pokonać z "jedenastki" bramkarza Arki. Daniel Kajzer obronił także dobitkę Słowaka.

Reklama

"Przegraliśmy mecz, który na dobrą sprawę w pierwszej połowie powinniśmy zakończyć. Kluczowym momentem był niewykorzystany rzut karny. Odnoszę wrażenie, że jeden zawodnik zrobił różnicę, mam na myśli Adama Deję. Boli niesamowicie taka porażka. Arka walczy o awans do ekstraklasy, my mamy inne cele, ale jeżeli prowadzi się na własnym boisku 2:0, to nie można sobie pozwolić na stratę takich bramek" - ocenił Moskal.

Deja zdobył dwa gole - kontaktowego i zwycięskiego. Ten drugi padł z rzutu wolnego egzekwowanego niemal z linii środkowej boiska.

Szkoleniowiec gdynian Dariusz Marzec przypomniał, że przed jego drużyną jest finał Pucharu Polski. W niedzielę Arka w Lublinie zmierzy się z Rakowem Częstochowa

"Niezbyt dobrze weszliśmy to spotkanie, bo szybko straciliśmy dwa gole. Nasza gra wyglądała jednak dobrze. Gratuluję zawodnikom postawy, wiary, zaangażowania, determinacji, dzięki czemu wracamy z trzema punktami i jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi" - ocenił.

Kiedy sosnowiczanie strzelili druga bramkę, trener gości krzyczał zza linii bocznej do swoich graczy: "głowy do góry".

"Życzę Zagłębiu, żeby za rok, kiedy nowy stadion już będzie wybudowany, wróciło do ekstraklasy i mam nadzieję, że my już tam będziemy czekać" - dodał Marzec.

Zajmujące 16. lokatę w tabeli 1. ligi Zagłębie spadło z ekstraklasy dwa lata temu, piąta Arka - w minionym sezonie.