Doświadczony hiszpański obrońca Daniel Pinillos zasilił szeregi Miedzi Legnica. Lewonożny piłkarz ma bogate piłkarskie CV i na pewno będzie poważnym wzmocnieniem dla trenera Jarosława Skrobacza.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. I Liga. Miedź Legnica - Korona Kielce 1-1 - skrót (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

Ostatnim klubem 27-latka było występujące w Championship Barnsley FC, wcześniej był piłkarzem klubów z La Liga.

Reklama

Pinillos pierwsze kroki w dorosłej piłce stawiał w Racingu Santander. Po trzech sezonach spędzonych na Estadio El Sardinero przeniósł się na rok do CD Ourense, skąd trafił do występującej w Segunda Division Cordoba CF. Z drużyną "Los Califas" od razu wywalczył awans do La Ligi, gdzie w sezonie 2014/2015 rozegrał dwanaście spotkań.

Następnym przystankiem Pinillosa było Nottingham Forrest. W ekipie ze środkowej Anglii wystąpił 35 razy i zdobył jedną bramkę. Następnie wrócił na pół sezonu do Cordoby, by ponownie trafić na Wyspy Brytyjskie. Ostatnim miejscem pobytu Hiszpana przed przenosinami do Polski było grające na zapleczu Premier League Barnsley. Pinillos spędził tam trzy sezony.

Miedź pozyskała bocznego obrońcę na rok z opcją przedłużenia kontraktu o kolejne dwanaście miesięcy. Zanim piłkarz dołączy do zespołu, musi przejść obowiązkowe badania na obecność koronawirusa, co wiąże się z czasową izolacją.

1. liga: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Zdjęcie Daniel Pinillos / AFP

kl