Fortuna 1. liga. Wyjazdowe zwycięstwa czołowej trójki

Trzy czołowe drużyny 1. ligi piłkarskiej odniosły wyjazdowe zwycięstwa w 20. kolejce. Lider Bruk-Bet Termalica Nieciecza już w piątek pokonał GKS Bełchatów 2-1. W sobotę Górnik Łęczna wygrał z Arką Gdynia 2-0, identycznie jak ŁKS Łódź ze Stomilem Olsztyn.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. I Liga. Radomiak Radom - GKS Jastrzębie 2-0 Wszystkie bramki (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Piłkarze z Niecieczy cieszyli się z pierwszego w tym roku zwycięstwa, choć nie przyszło ono łatwo. W Bełchatowie przegrywali do przerwy z walczącym o utrzymanie GKS po golu Macieja Masa.



W 65. minucie wyrównał z rzutu karnego lider klasyfikacji strzelców Słowak Roman Gergel, uzyskując 15. gola w sezonie. W końcówce spotkania wygraną liderowi zapewnił sprowadzony przed sezonem ze Stali Stalowa Wola Kacper Śpiewak.



Zajmujący 16. miejsce zespół z Bełchatowa (14 pkt) to już ósma porażka z rzędu.



Bruk-Bet Termalica ma 47 punktów i o sześć wyprzedza beniaminka z Łęcznej, a o osiem ŁKS Łódź.



Górnik w najciekawiej zapowiadającym się meczu tej kolejki, sędziowanym przez międzynarodowego arbitra Szymona Marciniaka, pokonał w Gdyni Arkę 2:0.



Gole dla drużyny trenera Kamila Kieresia, która odniosła trzecie zwycięstwo z rzędu (wszystkie te mecze grała na wyjeździe), zdobyli Michał Mak w 53. minucie oraz Bartosz Śpiączka kwadrans później.



Goście mieli nieco ułatwione zadanie, bowiem od 50. minuty Arka grała w dziesiątkę. Czerwoną kartkę, za drugą żółtą, zobaczył Arkadiusz Kasperkiewicz.



W ten sposób Górnik zrewanżował się gdynianom za lutową porażkę na tym stadionie 1:2 w 1/8 finału Pucharu Polski. Arka w kolejnej rundzie wyeliminowała również pierwszoligową Puszczę Niepołomice i jest już w półfinale.



Na zapleczu ekstraklasy ekipa z Gdyni zajmuje jednak dopiero szóste miejsce (32 pkt), ostatnie premiowane udziałem w barażach o ekstraklasę.



Na trzeciej pozycji pozostał z 36 pkt ŁKS, w którym kilka dni temu - po remisowym 2-2 meczu derbowym u siebie z Widzewem - doszło do zmiany trenera. Wojciecha Stawowego zastąpił Ireneusz Mamrot, znany m.in. z pracy w Jagiellonii Białystok, a do grudnia szkoleniowiec Arki.



Debiut był udany. Jego zespół wygrał na wyjeździe ze Stomilem 2-0 po golach w drugiej połowie znanego z dobrych występów w ekstraklasie Brazylijczyka Ricardinho oraz Hiszpana Pirulo.



Gospodarze już od 24. minuty grali jednak w dziesiątkę - czerwoną kartkę zobaczył Janusz Bucholc.



Zmiana trenera pomogła także Koronie. Kielecki zespół po raz pierwszy w tym roku wywalczył trzy punkty, pokonując Puszczę 1:0, po golu wyróżniającego się w 1. lidze bocznego obrońcy Grzegorza Szymusika. Dzięki temu drużyna pod wodzą Kamila Kuzery awansowała na 12. miejsce - 25 punktów.



Kuzera, były piłkarz Korony, poprowadził kielecki zespół po tym, jak w czwartek klub rozstał się z Maciejem Bartoszkiem.



Trwa świetna seria 14. w tabeli Sandecji, prowadzonej od połowy listopada przez Dariusza Dudka. Tym razem ekipa z Nowego Sącza pokonała u siebie czwarty w tabeli i dobrze spisujący się ostatnio GKS Tychy 2-1. Obie bramki dla gospodarzy zdobył Damian Chmiel.



Piłkarze Dudka nie przegrali dziewięciu ostatnich meczów, a w poprzedniej kolejce zremisowali 2:2 na wyjeździe z liderem z Niecieczy, tracąc gola w ostatnich sekundach.



Kolejkę zakończy niedzielny mecz 11. obecnie Widzewa (25 pkt) z dziesiątym Chrobrym Głogów (26). Łodzianie myślą jeszcze o włączeniu się do walki o czołową szóstkę, ale do tego potrzebują serii zwycięstw, tymczasem ostatnie trzy mecze zremisowali.



Bezpośredni awans do ekstraklasy uzyskają dwie najlepsze drużyny, zaś trzecim klubem z promocją będzie zwycięzca meczów barażowych z udziałem ekip z miejsc 3-6.