Za nami piątkowe spotkania Fortuna 1. Ligi. Zwycięstwa odniosły Bruk-Bet Termalica oraz GKS Tychy. Natomiast punktami podzieliły się drużyny Miedzi Legnica i Puszczy Niepołomice a także Odry Opole i Radomiaka Radom.

Cenne zwycięstwo Bruk-Bet Termaliki

W spotkaniu Bruk-Betu Termaliki z GKS-em Jastrzębie gospodarze wyszli na prowadzenie już w 10. minucie gry. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłka znalazła się pod nogami Artema Putiwcewa, który posłał piłkę do siatki. Później piłkarze z Niecieczy utrzymywali przewagę i mecz toczył się pod ich dyktando. Przed przerwą nie udało im się jednak powiększyć zdobyczy bramkowej.

Po zmianie stron jastrzębianie próbowali kilkoma akcjami stworzyć zagrożenie pod bramką Tomasza Loski, lecz żaden z ich ataków nie przyniósł pożądanych efektów. Wynik w 79. minucie spotkania z rzutu karnego ustalił Roman Gergel. Wcześniej sfaulowany w polu karnym został Adam Radwański. "Słoniki" dowiozły dwubramkowe prowadzenie do końca spotkania i zbliżyły się na jeden punkt do prowadzącego w tabeli ŁKS-u.



Bruk-Bet Termlica Nieciecza - GKS 1962 Jastrzębie 2-0 (1-0)



Bramki: Artem Putiwcew 10, Roman Gergel 78 (rz.k.)



Bruk-Bet Termalica: Tomasz Loska - Marcin Wasielewski, Jonathan de Amo, Artem Putiwcew, Marcin Grabowski - Samuel Štefánik (89, Michal Bezpalec), Piotr Wlazło (89, Tomasz Matuszewski), Patrik Mišák (75, Adam Radwański), Paweł Żyra (58, Michal Hubínek) - Roman Gergel, Martin Zeman (58, Bartosz Snopczyński).



GKS 1962: Grzegorz Drazik - Szymon Zalewski, Mateusz Bondarenko, Michał Rutkowski, Dominik Kulawiak - Farid Ali, Łukasz Zejdler, Marek Mróz, Daniel Feruga (70, Lukáš Bielák), Kamil Jadach (66, Jakub Apolinarski) - Daniel Szczepan (75, Daniel Rumin).



Podział punktów w Legnicy

Pierwsza połowa meczu Miedzi Legnica z Puszczą Niepołomice zakończyła się bez bramek. Bliżej zdobycia gola byli jednak piłkarze Miedzi, którzy kontrolowali grę. Ostatecznie legniczanom w pierwszej odsłonie zabrakło kropki nad "i".

Podopieczni Jarosława Skrobacza dopięli swego pięć minut po rozpoczęciu drugiej połowy. Zza pola karnego uderzył Joan Roman. Piłka po jego strzale odbiła się jeszcze od słupka, po czym zatrzepotała w siatce. Osiem minut później do głosu doszli piłkarze z Niepołomic. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego najlepiej w polu karnym zachował się Michał Czarny, który skierował futbolówkę do siatki. Później jedni i drudzy próbowali wyjść na prowadzenie, lecz wynik meczu się nie zmienił. Remis 1-1 z pewnością nie satysfakcjonuje żadnej ze stron.

Miedź Legnica - Puszcza Niepołomice 1-1 (0-0)



Bramki: Joan Román 50 - Michał Czarny 58



Miedź: Mateusz Hewelt - Paweł Zieliński, Marcin Biernat, Nemanja Mijušković, Dani Pinillos - Paweł Tupaj (79, Maciej Śliwa), Szymon Matuszek (79, Adrian Purzycki), Damian Tront, Kamil Zapolnik, Joan Román (87, David Panka) - Krzysztof Drzazga (72, Mehdi Lehaire).



Puszcza: Gabriel Kobylak - Erik Čikoš, Michał Czarny, Konrad Stępień, Michał Mikołajczyk - Bartosz Żurek (75, Mateusz Skrzypczak), Jakub Serafin, Michal Klec (64, Jakub Bartosz), Wiktor Żytek, Hubert Tomalski - Łukasz Spławski.

Pierwszy remis Radomiaka w tym sezonie

Piłkarze Odry Opole wyszli na prowadzenie już w 11. minucie meczu. Znakomitym strzałem z rzutu wolnego popisał się Sebastian Bonecki. Piłka po jego uderzeniu pofrunęła w samo okienko bramki Mateusza Kochalskiego. Przez całą drugą połowę podopieczni Dietmara Brehmera kontrolowali przebieg spotkania, nie pozwalając na zbyt wiele gościom z Radomia. Do przerwy utrzymało się jednobramkowe prowadzenie opolan.

Drugą połowę zawodnicy Radomiaka rozpoczęli od kilku prób ataku, lecz bezskutecznych. W 65. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Meik Karwot. Wydawało się, że w tej sytuacji radomianie nie mają szans na uzyskanie korzystnego rezultatu. Przełom nastąpił w 78. minucie meczu. Sędzia podyktował rzut karny, który na gola zamienił Leandro. Piłkarze Dariusza Banasika utrzymali do końca meczu remis i wywalczyli jeden punkt. Natomiast Odra, mimo gry w przewadze, nie była w stanie wywalczyć kompletu punktów.

Odra Opole - Radomiak 1-1 (1-0)



Bramki: Sebastian Bonecki 11 - Leândro 78 (k)

Odra: Kacper Rosa - Kacper Tabiś, Mateusz Kamiński, Piotr Żemło, Konrad Matuszewski - Tomáš Mikinič (76, Mateusz Gancarczyk), Sebastian Bonecki, Miłosz Trojak (87, Rafał Niziołek), Dawid Kort (58, Konrad Nowak), Krzysztof Janus (76, Łukasz Winiarczyk) - Dawid Czapliński.



Radomiak: Mateusz Kochalski - Damian Jakubik, Mateusz Bodzioch, Mateusz Cichocki, Artur Bogusz (90, Adam Banasiak) - Miłosz Kozak, Michał Kaput, Mateusz Lewandowski (70, Leândro), Meik Karwot, Damian Gąska (85, Maciej Świdzikowski) - Karol Angielski (70, Karol Podliński).

Wysoka wygrana GKS-u Tychy

Od początku spotkania można było dostrzec przewagę gospodarzy, którą udało im się udokumentować w 24. minucie gry. Wtedy po centrze z rzutu rożnego piłkę w polu karnym do środka zgrał głową Bartosz Szeliga. Następnie do futbolówki dopadł Szymon Lewicki, który posłał piłkę pod poprzeczkę bramki Kacpra Bieszczada. Cztery minuty później było już 2-0. Ponownie trafił Lewicki, który po podaniu z głębi pola posłał piłkę do siatki przy bliższym słupku. Do przerwy było 2-0 dla GKS-u.

Trzeciego gola dla tyszan zdobył Łukasz Grzeszczyk. Kapitan GKS-u otrzymał świetne podanie od Łukasza Monety, po czym pokonał bramkarza Chrobrego. Wynik meczu ustalił w 76. minucie gry strzałem z dystansu Damian Nowak. GKS Tychy odniósł zwycięstwo, po którym znalazł się w strefie barażowej. Chrobry natomiast nie wygrał od czterech spotkań.

GKS Tychy - Chrobry Głogów 4-0 (2-0)

Bramki: Szymon Lewicki 24, 28, Łukasz Grzeszczyk 70, Damian Nowak 76

Tychy: Konrad Jałocha - Bartosz Szeliga, Nemanja Nedić, Kamil Szymura, Krzysztof Wołkowicz - Bartosz Biel (68, Łukasz Moneta), Oskar Paprzycki, Łukasz Grzeszczyk (81, Jakub Piątek), Łukasz Norkowski, Sebastian Steblecki (81, Marcel Stefaniak) - Szymon Lewicki (59, Damian Nowak).



Chrobry: Kacper Bieszczad - Michał Ilków-Gołąb, Oliver Práznovský (78, Michał Michalec), Kamil Juraszek, Paweł Oleksy - Dominik Piła (46, Patryk Bryła), Robert Mandrysz (71, Mateusz Machaj), Tomasz Cywka, Jaka Kolenc, Maksymilian Banaszewski - Mikołaj Lebedyński.