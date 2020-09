W meczu 6. kolejki Fortuna 1. Ligi Widzew zremisował na własnym stadionie z Zagłębiem Sosnowiec 1-1. Łodzianie od 13 minuty musieli grać w osłabieniu, po tym jak z boiska został wyrzucony Krystian Nowak.

Mecz rozpoczął się fatalnie dla gospodarzy. Już w 6. snajper Widzewa Marcin Robak mógł wpakować piłkę do własnej bramki. Uratował go jednak słupek.

Siedem minut później łodzianie musieli już jednak przyjąć bolesny cios. Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Krystian Nowak, który faulował Patryka Małeckiego.

Widzew mógł odpowiedzieć na te zdarzenia w kapitalny sposób, lecz strzał Mateusza Michalskiego obronił Krystian Stępniowski. Do przerwy na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis.

Po zmianie stron Zagłębie zdołało strzelić gola grając w przewadze, lecz bramka padła nie z akcji, a po stałym fragmencie gry - rzucie rożnym. Piłkę skierował głową do siatki Joao Oliveira.

Łodzianie szybko wzięli się jednak w garść i zdołali doprowadzić do wyrównania. Zrobił to w 70. minucie Patryk Mucha, który dopadł w polu karnym do piłki zgranej przez partnera i mocnym strzałem nie dał Stępniowskiemu szans na skuteczną interwencję.

W 88. minucie o triumfie Zagłębia mógł przesądzić Filip Karbowy, lecz jego uderzenie z rzutu wolnego wylądowało na słupku. Mecz zakończył się remisem 1-1.

