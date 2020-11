Fortuna 1 Liga. Radomiak - Łódzki Klub Sportowy 1-0 w 10. kolejce

W środę rozegrano jeden mecz 8. kolejki i pięć spotkań 10. kolejki Fortuna 1 Ligi. W ostatnim z nich Radomiak pokonał 1-0 Łódzki Klub Sportowy.

Obie drużyny miały kilka dobrych sytuacji, ale brakowało im precyzji. W 35. minucie w słupek trafił Pirulo. Z kolei po przerwie w poprzeczkę trafił Karol Angielski.



W końcówce jednak trzy punkty zapewnił sobie Radomiak. W polu karnym faulowany był Damian Gąskę. Do "jedenastki" podszedł Leandro i pewnie ją wykorzystał.



Takim samym wynikiem zakończyło się też spotkanie Resovii z Sandecją. Drużyna z Nowego Sącza zdobyła dopiero drugi punkt w rozgrywkach i zamyka tabelę.



Znacznie ciekawiej było w pozostałych spotkaniach. Arka Gdynia pokonała 2-0 Zagłębie Sosnowiec, a Stomil Olsztyn nieoczekiwanie ograł Koronę Kielce 3-1.



Najwięcej emocji było w Głogowie. Tamtejszy Chrobry do przerwy prowadził z Odrą Opole 1-0, po bramce Michała Ilkówa-Gołąba. Jednak w 50. minucie gola strzelił Mateusz Kamiński, a prowadzenie gościom w 82. minucie dał Konrad Nowak.



Chrobry jednak szybko odpowiedział i w 85. minucie wyrównał Maksymilian Banaszewski. Ostatecznie to opolanie sięgnęli po zwycięstwo. W 90. minucie do siatki trafił Arkadiusz Piech.



W zaległym meczu 8. kolejki Puszcza Niepołomice pokonała Górnika Łęczna 1-0 po bramce Konrada Stępnia.



