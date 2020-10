Mała klątwa zaczęła ciążyć na meczu Fortuna 1 Ligi pomiędzy Chrobrym Głogów, a Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Spotkanie zostało po raz drugi odwołane, tym razem ze względu na koronawirusa u jednego z piłkarzy z Głogowa. Nie jest znany nowy termin spotkania.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cafe Futbol 18.10.2020 - Dogrywka Polsat Sport

Pierwotnym terminem meczu Chrobrego z Bruk-Betem Termaliką w 8. kolejce był weekend 9-11 października. Wtedy spotkanie nie doszło jednak do skutku ze względu na powołanie jednego z piłkarzy z Głogowa do reprezentacji narodowej. Starcie z niecieczanami zostało przełożone na środę 21 października.

Reklama

Na dzień przed meczem, został on jednak ponownie odwołany. Powodem anulowania spotkania jest pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 u członka drużyny z Dolnego Śląska. - Cały zespół i osoby z jego najbliższego otoczenia przejdą badania, od których wyników zależny jest powrót do treningów - informuje oficjalna strona Chrobrego.

- Zawodnik, u którego test dał wynik pozytywny, przebywa w izolacji i czuje się dobrze - czytamy na portalu www.chrobry-glogow.pl.

Dla obydwu drużyn, zarówno tej z Głogowa, jak i Niecieczy to jedyny zaległy mecz w kalendarzu Fortuna 1 Ligi. Niektóre ekipy mają do rozegrania po kilka spotkań, które nie doszły do skutku w pierwotnym terminie, np. Górnik Łęczna musi nadrobić trzy ligowe boje.

W tabeli rozgrywek głogowianie zajmują 12. miejsce. Bruk-Bet Termalica jest wiceliderem i obok siedmiu zwycięstw ma na koncie tylko jedną porażkę - z Arką Gdynia w 5. kolejce.

psl, Polsat Sport