ŁKS gładko pokonał 3-0 Stomil Olsztyn w meczu 3. kolejki Fortuna 1 Ligi, awansując na pierwsze miejsce w tabeli. Dwa pierwsze gole padły w odstępie zaledwie kilku minut.

Należy przypomnieć, że obie ekipy rozegrały do tej pory tylko dwa spotkania. Trzy mecze 2. kolejki (derby Łodzi, Stomil Olsztyn - Odra Opole, a także Chrobry Głogów - Radomiak) zostały przełożone na 16 września, z racji powołań do reprezentacji młodzieżowej.

Mecz rozpoczął się dynamicznie, a gospodarze pierwszą groźną sytuację wyprowadzili już w 7. minucie. Akcja została jednak przerwana przez obrońców Stomilu. Tym samym odpowiedziała ekipa z Olsztyna zaledwie chwilę później, ale Maciej Spychała nie dał rady umieścić piłki w siatce.

Strzałem z dystansu popisał się także Maksymilian Rozwandowicz, celując na bramkę rywali. Stoper ŁKS nieznacznie chybił, a futbolówka przeleciała koło lewego słupka. Dominacja gospodarzy rosła z minuty na minutę i piłkarze Wojciecha Stawowego coraz częściej znajdowali się przy piłce. To nie przekładało się jednak na liczne wizyty w polu karnym przeciwników.

Sytuacja zmieniła się w 35. minucie, kiedy gospodarze po przejęciu piłki przy swojej bramce, w efektownym stylu przemierzyli całe boisko, kończąc akcję golem w wykonaniu Pirulo. Chwilę później padł kolejny celny strzał, a akcja podobnie jak poprzednia rozpoczęła się na połowie gospodarzy. Autorem drugiej bramki był Maciej Wolski, który potwierdził przewagę swojej ekipy.

ŁKS awansował na pozycję lidera tabeli Fortuna 1. Ligi

Już na samym początku drugiej połowy ekipa Stawowego miała szansę na powiększenie przewagi. Po rzucie rożnym gospodarze próbowali trzy razy! Najpierw piłka trafiła w nogę bramkarza Vjaceslavsa Kudrjavcevsa, potem w poprzeczkę, a ostatecznie przechwycił ją sam golkiper. Kilka okazji do nadrobienia strat mieli także goście, jednak żadna z nich nie zakończyła się powodzeniem.

Swoją szansę wykorzystali w końcu piłkarze ŁKS, a precyzyjne podanie Adriana Klimczaka wykorzystał Samu Corral, powiększając prowadzenie swojej ekipy na 3:0. Do końca drugiej połowy obie ekipy próbowały jeszcze dojść do głosu, jednak wynik nie zmienił się do końca spotkania. Dzięki kolejnej wygranej zawodnicy Stawowego awansowali na pozycję lidera tabeli Fortuna 1 Ligi.

ŁKS - Stomil Olsztyn 3-0 (2-0)

Bramki: Pirulo 36, Maciej Wolski 41, Samu Corral 66

Żółta kartka: Stomil Olsztyn - Nikita Kovalonoks

Sędzia: Tomasz Marciniak (Płock).