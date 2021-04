Fortuna 1. Liga. Kamil Kiereś: Święta o smaku zwycięstwa

"Zależało nam na tym, żeby święta spędzić o smaku zwycięstwa" - powiedział po meczu z Chrobrym Kamil Kiereś, trener pierwszoligowego Górnika Łęczna. W czwartek jego zespół pokonał ekipę z Głogowa 3-0.

Po dwóch ostatnich porażkach z Koroną Kielce i Radomiakiem sztab szkoleniowy wiele czasu poświęcił na rozmowy z drużyną i poszczególnymi zawodnikami.

"Przed spotkaniem z Chrobrym pracowaliśmy nad aspektem mentalnym" - podkreślił szkoleniowiec klubu z Lubelszczyzny.

"Zaprezentowaliśmy styl Górnika Łęczna, była równowaga między atakiem i obroną oraz płynność w przechodzeniu z fazy do fazy. Pojawił się atak pozycyjny i mieliśmy mało strat. Ten mecz trzeba było rozegrać nie śpiesząc się. W przerwie mówiłem zawodnikom, żebyśmy nie grali radośnie w drugiej odsłonie. Musieliśmy być dalej skoncentrowani i to przyniosło efekty. Zrealizowaliśmy to, co zaplanowaliśmy. Cierpliwość i konsekwencja, to rzeczy, które nas cechowały. Zależało nam na tym, żeby święta spędzić o smaku zwycięstwa. Możemy teraz odpocząć, bo spotykamy się dopiero w poniedziałek" - skomentował trener Kiereś wygraną. Dzięki niej Górnik utrzymał pozycję wicelidera 1. ligi.