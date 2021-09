"Kocham piłkę nożną, ale większa od tej miłości jest miłość do rodziny. Czas już w tym domu zostać. Przez te lata mojej kariery były upadki i wzloty, ale najważniejsze zawsze było to, ze parłem do przodu, że nigdy się nie poddałem. Z tego cieszę się najbardziej" - napisał 41-letni na swoim profilu.



Ostatnim klubem Malarza był I-ligowy Łódzki Klub Sportowy.



"Dziękuję Mojej Rodzinie, wszystkim moim Trenerom, dziękuję zawodnikom, przyjaciołom z szatni i Wam, Kibice, za to że byliście ze mną nie tylko jak było dobrze, ale tez jak było źle, czasem fatalnie. Pozdrawiam Was serdecznie! Trzymajcie się. Czas na nowy etap" - dodał rutynowany golkiper.



Reklama

Malarz to trzykrotny mistrz Polski z Legią Warszawa. Po tytuł sięgał w latach 2016-18. Ze stołecznym zespołem brał udział w grupowej fazie Ligi Mistrzów.







Fortuna 1. Liga - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz