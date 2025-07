Radość kibiców ze zwycięstwa mocno ukróciła informacja, która dotarła do klubu. ŁKS został ukarany przez FIFA zakazem transferowym za zaległości finansowe względem jednego ze swoich byłych piłkarzy. W praktyce oznacza to brak możliwości rejestracji do rozgrywek nowych zawodników, którzy przeszli do ŁKS-u, a dotychczas nie zostali zgłoszeni.