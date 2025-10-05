Partner merytoryczny: Eleven Sports

Festiwal w hicie I ligi. Takiej sytuacji Wisła Kraków jeszcze nie miała

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Wisła Kraków zagrała świetną drugą połowę i pokonała Ruch Chorzów 3:0. Dzięki wygranej 13-krotni mistrzowie Polski umocnili się na pozycji lidera i mają osiem punktów więcej od trzeciego zespołu, a takiej przewagi w tym sezonie jeszcze nie było. Spotkanie aż trzykrotnie przerwano z powodu odpalenia środków pirotechnicznych.

Wisła Kraków
Wisła KrakówIgor Zadecki/Arena AkcjiNewspix.pl

Od początku spotkania nic nie zapowiadało, że Ruch aż tak boleśnie oberwie przy Reymonta. Goście od pierwszej minuty zagrali najofensywniej ze wszystkich zespołów, które w tym sezonie przyjechały do Krakowa. Chorzowianie nie planowali ani na chwilę cofnąć się do defensywy, a szans na zdobycie bramki szukali głównie w stałych fragmentach gry.

I w 22. minucie goście mieli świetną okazję do zdobycia bramki, ale wiślacy najpierw wybili piłkę z linii bramkowej, a później chorzowianie z bliska nie byli jej w stanie skierować do siatki. Z kolei Wisła po mocnym początku wyglądała na stłamszoną. Brakowało jej polotu, u skrzydłowych było mało przebojowości i znów mniej widoczny był Angel Rodado.

Świetna druga połowa Wisły Kraków

Wszystko zmieniło się jednak po drugiej przerwie spowodowanej odpaleniem środków pirotechnicznych. Tym razem zrobili to kibice Ruchu i jakby... podcięli tym skrzydła swoim piłkarzom. Pod koniec pierwszej części chorzowianie w niczym nie przypominali odważnego zespołu, tylko cofnęli się pod swoją bramkę i zostali skarceni.

Zobacz również:

Mecz Wisła Kraków - Ruch Chorzów
I Liga

Hit I ligi przerwany. Gorąco na stadionie Wisły Kraków

Piotr Jawor
Piotr Jawor

W dziewiątej minucie doliczonego czasu gry Julius Ertlthaler ładnie zagrał do Macieja Kuziemki, a nastolatek bez kompleksów wbiegł w pole karne i mimo asysty rywali pokonał Jakuba Bieleckiego. Wisła na przerwę mogła schodzić z dwubramkowym prowadzeniem, ale piłka po uderzeniu głową Rodado trafiła w słupek, a dobitka Jakuba Krzyżanowskiego pozostawiła wiele do życzenia.

Przerwa nie pomogła jednak Ruchowi. Od początku drugiej części chorzowianie byli zagubieni i już w 18. sekundzie stracili bramkę, ale jeszcze uratował ich VAR. Za moment wątpliwości jednak żadnych nie było - Rodado ruszył z piłką jeszcze z własnej połowy, przechytrzył dwóch rywali i precyzyjnym uderzeniem pokonał Bieleckiego.

Bramkarz Ruchu był bez szans także osiem minut później, gdy Kuziemka zagrał w pole karne, a piłkę do swojej bramki wbił Szymon Szymański.

Wisła całkowicie kontrolowała spotkanie, a męki Ruchu trwały znacznie dłużej, bo sędzia z powodów odpalenia pirotechniki trzykrotnie przerywał spotkanie i musiał łącznie doliczyć blisko 20 minut.

Dzięki wygranej krakowianie wyprzedzają drugą Wieczystą o siedem punktów i trzecią Pogoń Grodzisk Mazowiecki o osiem. Ruch jest na dziewiątej pozycji.

PJ

Betclic 1 Liga
12 kolejka
05.10.2025
20:30
Zakończony
Maciej Kuziemka
45+-9'
Angel Rodado
48'
Szymon Szymański
56' (sam.)
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Wisła Kraków
Ruch Chorzów
Rezerwowi

Statystyki meczu

Wisła Kraków
3 - 0
Ruch Chorzów
Posiadanie piłki
56%
44%
Strzały
28
12
Strzały celne
11
4
Strzały niecelne
12
6
Strzały zablokowane
5
2
Ataki
91
61
Tallon Griekspoor - Jannik Sinner. Skrót meczuEleven Sports
Wisła Kraków: James Igbekeme, Angel Rodado i Tamas Kiss
Wisła Kraków: James Igbekeme, Angel Rodado i Tamas KissGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Piłkarz w czerwonej koszulce i białych spodenkach podczas meczu na stadionie, widoczni również inni zawodnicy i kibice na trybunach.
Wisła KrakówMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Tłum kibiców na wypełnionym stadionie podczas meczu piłkarskiego, oświetlone trybuny, piłkarze i obsługa techniczna na murawie, na ekranie widoczna grafika związana z pucharem piłkarskim.
Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie, na którym swoje mecze rozgrywa WisłaGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja