Festiwal w hicie I ligi. Takiej sytuacji Wisła Kraków jeszcze nie miała

Od początku spotkania nic nie zapowiadało, że Ruch aż tak boleśnie oberwie przy Reymonta. Goście od pierwszej minuty zagrali najofensywniej ze wszystkich zespołów, które w tym sezonie przyjechały do Krakowa. Chorzowianie nie planowali ani na chwilę cofnąć się do defensywy, a szans na zdobycie bramki szukali głównie w stałych fragmentach gry.

I w 22. minucie goście mieli świetną okazję do zdobycia bramki, ale wiślacy najpierw wybili piłkę z linii bramkowej, a później chorzowianie z bliska nie byli jej w stanie skierować do siatki. Z kolei Wisła po mocnym początku wyglądała na stłamszoną. Brakowało jej polotu, u skrzydłowych było mało przebojowości i znów mniej widoczny był Angel Rodado.

Świetna druga połowa Wisły Kraków

Wszystko zmieniło się jednak po drugiej przerwie spowodowanej odpaleniem środków pirotechnicznych. Tym razem zrobili to kibice Ruchu i jakby... podcięli tym skrzydła swoim piłkarzom. Pod koniec pierwszej części chorzowianie w niczym nie przypominali odważnego zespołu, tylko cofnęli się pod swoją bramkę i zostali skarceni.

W dziewiątej minucie doliczonego czasu gry Julius Ertlthaler ładnie zagrał do Macieja Kuziemki, a nastolatek bez kompleksów wbiegł w pole karne i mimo asysty rywali pokonał Jakuba Bieleckiego. Wisła na przerwę mogła schodzić z dwubramkowym prowadzeniem, ale piłka po uderzeniu głową Rodado trafiła w słupek, a dobitka Jakuba Krzyżanowskiego pozostawiła wiele do życzenia.

Przerwa nie pomogła jednak Ruchowi. Od początku drugiej części chorzowianie byli zagubieni i już w 18. sekundzie stracili bramkę, ale jeszcze uratował ich VAR. Za moment wątpliwości jednak żadnych nie było - Rodado ruszył z piłką jeszcze z własnej połowy, przechytrzył dwóch rywali i precyzyjnym uderzeniem pokonał Bieleckiego.

Bramkarz Ruchu był bez szans także osiem minut później, gdy Kuziemka zagrał w pole karne, a piłkę do swojej bramki wbił Szymon Szymański.

Wisła całkowicie kontrolowała spotkanie, a męki Ruchu trwały znacznie dłużej, bo sędzia z powodów odpalenia pirotechniki trzykrotnie przerywał spotkanie i musiał łącznie doliczyć blisko 20 minut.

Dzięki wygranej krakowianie wyprzedzają drugą Wieczystą o siedem punktów i trzecią Pogoń Grodzisk Mazowiecki o osiem. Ruch jest na dziewiątej pozycji.

PJ

Statystyki meczu Wisła Kraków 3 - 0 Ruch Chorzów Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 28 12 Strzały celne 11 4 Strzały niecelne 12 6 Strzały zablokowane 5 2 Ataki 91 61

Wisła Kraków: James Igbekeme, Angel Rodado i Tamas Kiss Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Wisła Kraków Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie, na którym swoje mecze rozgrywa Wisła Grzegorz Wajda/REPORTER East News