Festiwal pecha Wieczystej. "Odroczyli" wyrok, zdecydowała ostatnia minuta. Roszady w czołówce tabeli
2 marca byliśmy świadkami spotkania, które mogło sporo namieszać na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Tego dnia Wieczysta Kraków podejmowała bowiem Polonię Warszawa. Wiele wskazywało na to, że ten mecz zakończy się wynikiem 1:0. Na kilka minut przed końcem zawodnicy Wieczystej zdołali jednak doprowadzić do wyrównania. Nieco wcześniej Krakowianie wykazali się ogromną indolencją pod bramką rywali. Ostateczny cios pad jednak w 90. minucie. Dzięki wygranej 2:1 Polonia Warszawa stała się tymczasowym wiceliderem tabeli Betclic I Ligi.
Wieczysta Kraków oraz Polonia Warszawa to dwa zespoły, które usilnie walczą o awans do PKO BP Ekstraklasy. Obecnie fotel lidera I Ligi "zabetonowała" Wisłą Kraków, która po 23 rozegranych spotkaniach posiadała aż 10 punktów przewagi nad znajdującą się na drugim miejscu Pogonią Grodzisk Mazowiecki.
Bezpośredni mecz Wieczystej z Polonią mógł jednak zmienić układ szczytu tabeli. Zarówno Krakowiacy jak i zawodnicy z Warszawy tracili bowiem 2 "oczka" do wspomnianej wcześniej Pogoni. Ewentualne zwycięstwo którejś z ekip skutkowałoby roszadami na pozycji wicelidera I Ligi, która również gwarantuje bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy.
Festiwal pecha Wieczystej. O zwycięstwie zdecydował gol w 90. minucie
Pierwsza połowa starcia w Sosnowcu (Wieczysta rozgrywa swoje domowe mecze na stadionie Zagłębia Sosnowiec), obfitowała w wiele strzałów. Niestety, celność po obu stronach pozostawiała wiele do życzenia. To spowodowało, że zawodnicy obydwu ekip schodzili na przerwę z bezbramkowym remisem.
Dużo ciekawiej zrobiło się natomiast w drugiej odsłonie spotkania. Już w 52. minucie Łukasz Zjawiński wykorzystał roztargnienie defensorów Wieczystej, wyprowadzając swój zespół na jednobramkowe prowadzenie. Gol ten dawał również Polonii tymczasowy awans na 2. miejsce w tabeli Betclic I Ligi.
Zawodnicy z Krakowa nie zamierzali jednak poddawać się bez walki. W późniejszych minutach przeprowadzili oni kilka stuprocentowych akcji. W pierwszej z nich piłka odbiła się od poprzeczki, lecz ostatecznie wylądowała po niewłaściwej stronie linii bramkowej. Chwilę później Polonia została natomiast uratowana przez postawę jednego z defensorów, który popisał się światowej klasy interwencją na linii bramkowej. Golkiper Warszawiaków skapitulował dopiero za trzecim razem, kiedy to ciężkim do obrony strzałem popisał się Petar Pusić.
Do końca regulaminowego czasu gry pozostało wówczas tylko 7 minut. Obydwa zespoły wrzuciły drugi bieg, chcąc przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Sztuka ta ostatecznie udała się za sprawą gola Nikity Vasina, który ugodził Wieczystą w 90. minucie tego pasjonującego spotkania. Doliczony czas gry nie był w stanie odmienić losów rywalizacji.
Dzięki trafieniu ukraińskiego pomocnika Polonia Warszawa zabrała do domu 3 punkty, które pozwoliły jej wskoczyć na fotel wicelidera I Ligi. Do Wisły Kraków Warszawiacy tracą obecnie 9 punktów.