W ostatnich dniach w Wiśle Kraków jest bardzo gorąco. W klubie przede wszystkim żyją wydarzeniami z ostatniej kolejki, gdy drużyna nie pojechała na mecz do Wrocławia w ramach protestu przeciwko niewpuszczaniu ich kibiców na część stadionów w całej Polsce.

Utożsamiamy się z tą decyzją. Bycie razem, to też jest bycie razem w takiej sytuacji. Wszystko, co robimy, robimy dla kibiców. Piłka nożna bez kibiców nie ma sensu. A po drugie oczekujemy po prostu równego traktowania i bycia fair – podkreśla trener Mariusz Jop.

Polski Związek Piłki Nożnej jeszcze nie zdecydował, co zrobi z konfliktem na linii Wisła - Śląsk, ale na razie oba zespoły w tabeli mają rozegrane po jednym spotkaniu mniej. To oznacza, że przewaga krakowian nad trzecim miejscem zmniejszyła się do ośmiu punktów, ale jest to także pokłosie słabszej gry na wiosnę.

Wisła Kraków gubi punkty w rundzie rewanżowej

W czterech spotkaniach Wisła zdobyła tylko sześć punktów, a trzy ostatnie mecze zremisowała. Przy Reymonta jeszcze nikt nie bije na alarm, ale w drużynie zdają sobie sprawę, że najwyższa pora, by zacząć solidnie punktować. Dziś sprawa jednak nie będzie prosta, bo Chrobry to dla krakowian wyjątkowo nieprzyjemny rywal.

Jesienią Wisła przegrała w Legnicy 0:2 i jest to jedna z dwóch porażek w obecnych rozgrywkach (później krakowianie ulegli jeszcze Polonii Warszawa). Z kolei w poprzednim sezonie wyjątkowo bolesna była porażka na swoim stadionie w półfinale barażu (0:1), a w sezonie zasadniczym wiślacy przegrali z Miedzią 1:2 i zremisowali 1:1.

- Ale te wyniki to jest historia i jutro będziemy pisali nową. Jesteśmy przygotowani do tego meczu mentalnie i koncepcyjnie, poświęciliśmy na to cały tydzień, więc jestem optymistą. Widziałem z jaką energią zespół pracuje, ale wszystko zweryfikuje boisko - podkreśla Jop.

Jego zespołowi zwycięstwo bardzo by się przydało, bo jeśli Wisła znów zremisuje lub przegra, to jej przewaga nad trzecim miejscem może stopnieć do sześciu lub siedmiu punktów, podczas gdy zimą wynosiła 10.

Mecz Wisła Kraków - Miedź Legnica dziś o godz. 20.30, relacja "na żywo" w Interii.

PJ

Wisła Kraków MICHAL KLAG/REPORTER East News

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie, na którym swoje mecze rozgrywa Wisła Grzegorz Wajda/REPORTER East News

