Fatalna sytuacja Wisły Kraków. Jest reakcja właściciela

Wisła Kraków w hicie Fortuna I Ligi przegrała na wyjeździe z ŁKS-em 2:3 i jej sytuacja w walce o bezpośredni awans do Ekstraklasy zrobiła się fatalna. Mimo to Jarosław Królewski próbuje podnosić piłkarzy na duchu. - Oceną naszej pracy będzie wynik na koniec sezonu, niezależnie od tego z jakiej bazy startowaliśmy. Przegrywamy jako drużyna i wygrywamy jako drużyna. Głowa do góry - napisał na twitterze główny udziałowiec Wisły.