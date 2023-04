Fatalna kolejka dla faworytów. Punkty stracił nawet lider

W łódzkim klubie zapewne wciąż dobrze pamiętają, jak dwa lata temu w finale barażów Górnik wygrał przy al. Unii 1-0 i awansował do ekstraklasy kosztem ŁKS. Jesienią rewanż ełkaesiakom się udało, bo wygrali 3-2, ale to było niewielkie pocieszenie, bo trzeba było odłożyć plany awansu, jak się okazało, co najmniej na dwa lata.

Teraz piłkarze trenera Kazimierza Moskala stali przed szansą, by bardzo przybliżyć się do ekstraklasy. Wygrana w Łęcznej dałaby im dziewięć punktów przewagi nad trzecim zespołem, a bezpośrednio awansują dwa. To było też ważne spotkanie dla gospodarzy, którzy po spadku z ekstraklasy nie potrafią się pozbierać. Zajmują 13. miejsce, a ich przewaga nad strefą spadkową to sześć punktów. Wygrana dałaby im więc pewien komfort.