Emocje do samego końca. Mecz Wisły Kraków rozstrzygnęła jedna bramka

Scenariusz tego spotkania był do przewidzenia. Chrobry, który ma niemal najlepszą defensywę w lidze (mniej bramek straciła tylko Wisła) cofnął się na swoją połowę i czekał, co zaproponują rywale. Tymczasem krakowianie w tym sezonie nie oglądają się na przeciwników, tylko cały czas próbują grać swoje.

Tak samo było w Głogowie, choć na początku oba zespoły zadały po ciosie. Szymon Lewkot z linii pola karnego uderzył minimalnie niecelne, z kolei ze strzałem Macieja Kuziemki poradził sobie Dawid Arndt.

Chrobry Głogów - Wisła Kraków. Spryt Angela Rodado

Bramkarz Chrobrego znacznie gorzej spisał się w 25. minucie. Z dystansu przymierzył James Igbekeme, Arndt odbił piłkę przed siebie, a Angel Rodado znalazł się tam, gdzie przystoi liderowi klasyfikacji strzelców i zdobył 15. bramkę w tym sezonie.

Po straconym golu pomysł Chrobrego na mecz już kompletnie się rozsypał. Gospodarze jakby na dobre wystraszyli się liderów tabeli i tylko nieśmiało próbowali zawiązywać akcje, częściej napędzając wiślaków do kolejnych ataków i szczęśliwie gospodarze do przerwy przegrywali tylko jedną bramkę.

Na drugą połowię Chrobry wyszedł odmieniony. Gospodarze zaczęli śmielej atakować i uderzać na bramkę Wisły, która po raz pierwszy w tym meczu musiała się cofnąć.

Krakowianie w 66. minucie mieli jednak świetną okazję, by się odgryźć. Igbekeme posłał świetne podanie do Frederico Duarte i Portugalczyk popędził sam na sam z Arndtem. Zawodnik Wisły przerzucił piłkę nad bramkarzem Chrobrego, ale zamiast do siatki, trafiła ona w słupek.

Chrobry do końca próbował atakować, ale wiślacy nie dawali rywalom rozwinąć skrzydeł. Jedyne zagrożenie gospodarze stwarzali po stałych fragmentach, ale zakończyli spotkanie z pustymi rękami.

Dzięki wygranej Wisła powiększyła przewagę nad trzecim Chrobrym Głogów do 13 punktów.

Statystyki meczu Chrobry Głogów Wisła Kraków Posiadanie piłki 47% 53% Strzały 7 21 Strzały celne 3 8 Strzały niecelne 2 5 Strzały zablokowane 2 8 Ataki 61 78

