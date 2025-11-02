Emocje do samego końca. Mecz Wisły Kraków rozstrzygnęła jedna bramka
15. mecz i 12. zwycięstwo - Wisła Kraków idzie w tym sezonie jak burza, a tym razem pokonała na wyjeździe Chrobrego Głogów 1:0 po bramce Angela Rodado. Dzięki wygranej piłkarze Mariusza Jopa powiększyli przewagę nad grupą pościgową.
Scenariusz tego spotkania był do przewidzenia. Chrobry, który ma niemal najlepszą defensywę w lidze (mniej bramek straciła tylko Wisła) cofnął się na swoją połowę i czekał, co zaproponują rywale. Tymczasem krakowianie w tym sezonie nie oglądają się na przeciwników, tylko cały czas próbują grać swoje.
Tak samo było w Głogowie, choć na początku oba zespoły zadały po ciosie. Szymon Lewkot z linii pola karnego uderzył minimalnie niecelne, z kolei ze strzałem Macieja Kuziemki poradził sobie Dawid Arndt.
Chrobry Głogów - Wisła Kraków. Spryt Angela Rodado
Bramkarz Chrobrego znacznie gorzej spisał się w 25. minucie. Z dystansu przymierzył James Igbekeme, Arndt odbił piłkę przed siebie, a Angel Rodado znalazł się tam, gdzie przystoi liderowi klasyfikacji strzelców i zdobył 15. bramkę w tym sezonie.
Po straconym golu pomysł Chrobrego na mecz już kompletnie się rozsypał. Gospodarze jakby na dobre wystraszyli się liderów tabeli i tylko nieśmiało próbowali zawiązywać akcje, częściej napędzając wiślaków do kolejnych ataków i szczęśliwie gospodarze do przerwy przegrywali tylko jedną bramkę.
Na drugą połowię Chrobry wyszedł odmieniony. Gospodarze zaczęli śmielej atakować i uderzać na bramkę Wisły, która po raz pierwszy w tym meczu musiała się cofnąć.
Krakowianie w 66. minucie mieli jednak świetną okazję, by się odgryźć. Igbekeme posłał świetne podanie do Frederico Duarte i Portugalczyk popędził sam na sam z Arndtem. Zawodnik Wisły przerzucił piłkę nad bramkarzem Chrobrego, ale zamiast do siatki, trafiła ona w słupek.
Chrobry do końca próbował atakować, ale wiślacy nie dawali rywalom rozwinąć skrzydeł. Jedyne zagrożenie gospodarze stwarzali po stałych fragmentach, ale zakończyli spotkanie z pustymi rękami.
Dzięki wygranej Wisła powiększyła przewagę nad trzecim Chrobrym Głogów do 13 punktów.
PJ