- Daliśmy z siebie maksimum, jestem dumny z drużyny, zabrakło nam punktu do bezpośredniego awansu. Termalica ma takie warunki, możliwości stadionowe, potencjał ludzki i finansowy... Zawaliliśmy pierwszą rundę, wiedzieliśmy tez, że baraże to loteria, mimo ze graliśmy dwa mecze u siebie. Ekstraklasa to większe pieniądze i większe szanse na pokazanie się dla zawodników. Kilka meczów w niej oraz w 1. lidze zagrałem, wiem jak trzeba będzie się napiep...ć, żeby awansować do Ekstraklasy - powiedział, mając na myśli niewygodny styl gry pozostałych zespołów z zaplecza elity.

Tomasz Loska po przegranej z Puszczą Niepołomice: "Trzeba im oddać szacunek"

Loska wysłał także kilka ciepłych słów w stronę zwycięzców. - Życzę Puszczy powodzenia w Ekstraklasie, maja swój styl, niech to kontynuują. Pokonali Wisłę Kraków, teraz nas na naszym stadionie, gdzie niewiele drużyn wygrało. To podobna historia do nas, też klub z małej miejscowości. Trzeba im oddać szacunek, ze mają jakiś pomysł i go realizują. Byli do bólu skuteczni. I w dziewięćdziesięciu minutach, i w dogrywce, w której mieli jedną okazje i wykorzystali ją. Gdy jesteś konkretny, to wygrywasz mecze - zakończył.