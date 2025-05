Działo się w meczu Wisły Kraków. Przypomnieli o sobie byli wiślacy

Dla Stali Stalowa Wola spotkanie w Krakowie nie miało już większego znaczenia, bo drużyna zajmuje przedostatnie miejsce i jest już pewne, że nie wygrzebie się nad kreskę. Co prawda beniaminek może liczyć na posezonowe zamieszanie licencyjne, ale już ostatnia porażka ze Zniczem Pruszków (0:5) pokazała, że wiary w ekipie ze Stalowej Woli jest niewiele.

Z jednej strony Stal już o nic nie grała, ale z drugiej nie miała też nic do stracenia. I właśnie z takim podejściem beniaminek rozpoczął spotkania, częściej goszcząc na polu karnym rywali niż Wisła. Ale to jednak krakowianie jako pierwsi stworzyli groźną sytuację, ale Frederico Duarte mając przed sobą tylko bramkarza, trafił w słupek.

Stal tym ostrzeżeniem się nie przejęła i cały czas próbowała atakować, ale szybko została skarcona. W 12. minucie Angel Baena zagrał do Rafała Mikulca, a ten strzałem z dziesięciu metrów zmieścił piłkę w siatce i potwierdził, że z pięcioma golami należy do najskuteczniejszych obrońców I ligi.

Niewiele ponad kwadrans później było już 2:0, a tym razem Wisła pokazała, że umie ukąsić także z kontry, choć zrobiła to z pomocą... przeciwników. Kacper Duda i Duarte rozegrali piłkę, miała ona trafić do Angela Rodado, ale podanie nieszczęśliwie przeciął David Niepsuj i były wiślak wpakował piłkę do swojej bramki.