Dramatyczny przebieg spotkania i gol "stadiony świata". Działo się w polskiej lidze [WIDEO]
Piątkowy wieczór przyniósł dwa spotkania Betclic 1 Ligi - oprócz Polonii Warszawa i Stali Rzeszów do akcji ruszyły (jako pierwsze) ekipy Stali Mielec i Chrobrego Głogów i trzeba przyznać, że... w tych zmaganiach z pewnością nie zabrakło emocji. Czerwona kartka, kapitalny gol otwierający wynik i cztery "zabójcze minuty", gdy goście wyszli na prowadzenie, którego nie oddali już do końcowego gwizdka. Nie można było narzekać na nudę.
Stal Mielec, a więc ekipa, która jeszcze w zeszłym sezonie występowała na poziomie PKO BP Ekstraklasy, weszła w nową kampanię raczej kiepsko, ale ostatnio prezentowała wręcz katastrofalną formę.
"Biało-Niebiescy" przegrali trzy kolejne spotkania w Betclic 1 Lidze, przeplatając to również odpadnięciem z Pucharu Polski - 3 października jednak stanęli przed kolejną szansą na przerwanie złej passy mierząc się z Chrobrym Głogów.
Najpierw czerwona kartka, a potem... fantastyczny gol. Stal nie dała jednak rady ograć Chrobrego
Pierwsza połowa nie przyniosła w tym przypadku ani jednego gola, za to druga przyniosła mnóstwo zwrotów akcji. Zaczęło się od 57. minuty, kiedy to Fryderyk Gerbowski obejrzał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Stal następnie, dopiero grając w osłabieniu... zdołała otworzyć wynik. I to w jakim stylu!
Alejandro Diez posłał w 77. minucie fantastyczne uderzenie z woleja i nie dał szans bramkarzowi. Kiedy wydawało się, że gospodarze mimo trudności sięgną po trzy punkty, Chrobry jednak włączył najwyższy bieg.
W 80. minucie do siatki trafił Myroslav Mazur, a dokładnie cztery minuty później prowadzenie "Pomarańczowo-Czarnym" dał Robert Mandrysz - i mielczanie nie zdołali już wykonać riposty.
Stal na granicy strefy spadkowej. "Biało-Niebiescy" dalej muszą szukać przełomu
Tym samym obecnie Stal zajmuje 15. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi - a po zakończeniu bieżącej kolejki może być już na lokacie spadkowej. W następnej serii gier "Biało-Niebiescy" zmierzą się ze Śląskiem Wrocław, Chrobry zaś stanie do zmagań z Polonią Warszawa.