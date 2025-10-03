Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramatyczny przebieg spotkania i gol "stadiony świata". Działo się w polskiej lidze [WIDEO]

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Piątkowy wieczór przyniósł dwa spotkania Betclic 1 Ligi - oprócz Polonii Warszawa i Stali Rzeszów do akcji ruszyły (jako pierwsze) ekipy Stali Mielec i Chrobrego Głogów i trzeba przyznać, że... w tych zmaganiach z pewnością nie zabrakło emocji. Czerwona kartka, kapitalny gol otwierający wynik i cztery "zabójcze minuty", gdy goście wyszli na prowadzenie, którego nie oddali już do końcowego gwizdka. Nie można było narzekać na nudę.

W meczu Stal Mielec - Chrobry Głogów na brak nudy nie można było narzekać - a przynajmniej nie w drugiej połowie starcia
W meczu Stal Mielec - Chrobry Głogów na brak nudy nie można było narzekać - a przynajmniej nie w drugiej połowie starciaDorota Prokop / Arena Akcji/NEWSPIX.PL - x.com/_1liga_Newspix.pl

Stal Mielec, a więc ekipa, która jeszcze w zeszłym sezonie występowała na poziomie PKO BP Ekstraklasy, weszła w nową kampanię raczej kiepsko, ale ostatnio prezentowała wręcz katastrofalną formę.

"Biało-Niebiescy" przegrali trzy kolejne spotkania w Betclic 1 Lidze, przeplatając to również odpadnięciem z Pucharu Polski - 3 października jednak stanęli przed kolejną szansą na przerwanie złej passy mierząc się z Chrobrym Głogów.

Najlepsze akcje Polaków z 2. kolejki fazy ligowej Ligi EuropyPolsat Sport

Najpierw czerwona kartka, a potem... fantastyczny gol. Stal nie dała jednak rady ograć Chrobrego

Pierwsza połowa nie przyniosła w tym przypadku ani jednego gola, za to druga przyniosła mnóstwo zwrotów akcji. Zaczęło się od 57. minuty, kiedy to Fryderyk Gerbowski obejrzał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Stal następnie, dopiero grając w osłabieniu... zdołała otworzyć wynik. I to w jakim stylu!

Alejandro Diez posłał w 77. minucie fantastyczne uderzenie z woleja i nie dał szans bramkarzowi. Kiedy wydawało się, że gospodarze mimo trudności sięgną po trzy punkty, Chrobry jednak włączył najwyższy bieg.

W 80. minucie do siatki trafił Myroslav Mazur, a dokładnie cztery minuty później prowadzenie "Pomarańczowo-Czarnym" dał Robert Mandrysz - i mielczanie nie zdołali już wykonać riposty.

Stal na granicy strefy spadkowej. "Biało-Niebiescy" dalej muszą szukać przełomu

Tym samym obecnie Stal zajmuje 15. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi - a po zakończeniu bieżącej kolejki może być już na lokacie spadkowej. W następnej serii gier "Biało-Niebiescy" zmierzą się ze Śląskiem Wrocław, Chrobry zaś stanie do zmagań z Polonią Warszawa.

Betclic 1 Liga
12 kolejka
03.10.2025
18:00
Zakończony
Ale Diez
77'
Myroslav Mazur
80'
Robert Mandrysz
84'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Stal Mielec
Chrobry Głogów
Rezerwowi

Zobacz również:

Raphinha, Lamine Yamal i Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona
La Liga

Konflikt w Barcelonie, poszło o kolegę Lewandowskiego. Jest oficjalny komunikat

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
Czerwono-żółta chorągiewka narożna na zielonym boisku piłkarskim, trybuny na tle nieba i wzgórz, stadion pusty, dobrze zadbana murawa.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
Oficjalna piłka Euro 2024
Piłka nożnaAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja