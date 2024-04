Dramatyczna wygrana lidera. Wisła Kraków traci dystans

Spora kontrowersja, ale ostatecznie arbiter chyba się z tej decyzji wybroni. W doliczonym czasie gry Iwan Żelizko pechowo zagrał piłkę ręką, a dobrze grający Borja Galan przegrał wojnę nerwów i przy akompaniamencie gwizdów trafił w poprzeczkę z rzutu karnego, po czym sędzia zakończył mecz. " Takimi spotkaniami robi się awans " - zgodnie mówili szczęśliwi kibice Lechii, którzy opuszczali stadion Polsat Plus Arena. Według analizy niezawodnego Piotra Klimka Biało-Zieloni mają na dziś 90% szans na awans, niewiele mniej ich sąsiedzi z Arki Gdynia . Awans, a właściwie jednoczesny powrót obu drużyn z Trójmiasta do Ekstraklasy byłby nie lada wydarzeniem. Lechia Gdańsk wciąż ma problemy płynnościowe, co ma się niebawem zmienić. W kuluarach mówiono o bliskim pozyskaniu sponsora na Biało-Zielone koszulki, które pozostają jedynie z logiem miasta Gdańsk od początku rozgrywek.

Lechia Gdańsk i Arka Gdynia na czele Fortuna I ligi

Wisła zagrała bez najlepszego snajpera Angela Rodado (14 bramek), lakoniczne oświadczenie klubu każe podejrzewać, że Hiszpan może nie zagrać nawet do końca rozgrywek. Finisz ligi pod koniec maja, czyli już niebawem. Czy drużyna spod Wawelu posypie się jak w Głogowie, czy przeciwnie problemy ją zjednoczą tak jak to stało się u lidera rozgrywek, Lechii Gdańsk? Gdy Biało-Zieloni na jesień stracili kontuzjowanego lidera Luisa Fernandeza (właśnie wrócił do gry) wydawało się, że jest już "po jabłkach", tymczasem stała się rzecz zupełnie odwrotna - drużyna zwarła szyki i gra lepiej oraz skuteczniej bez Hiszpana, który w poprzednim sezonie grał w barwach Wisły Kraków właśnie.

Wspomniany Fernandez był wicekrólem strzelców poprzednich rozgrywek I ligi, a królem był Karol Czubak z Arki. Gdyński snajper zdobył jedyną i zwycięską "złotą bramkę" w spotkaniu z Miedzią w Legnicy. To już drugi na wiosnę mecz z bezpośrednim rywalem do awansu, który Czubak rozstrzygnął na korzyść Arki. Poprzednio było to spotkanie z GKS w Tychach. Tym razem tszanie po wyrównanym spotkaniu wywieźli punkt z gorącego terenu w Lublinie. Motor był lepszy w pierwszej połowie, GKS w drugiej, ozdobą spotkania były piękne bramki, które padły po finezyjnych akcjach - Sebastiana Rudola dla miejscowych i Mateusza Radeckiego dla gości. Nowy trener Mateusz Stolarski wystawił do gry swojego młodszego brata Pawła. Starszy Stolarski zastąpił trenera Goncalo Feio, który podał się do dymisji, a któremu transparentem dziękowali kibice na Arenie Lublin w "kozim grodzie". Portugalskiego szkoleniowca zabraknie na finiszu sezonu, co nie znaczy, że nie zapowiada się on frapująco